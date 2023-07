Seit 50 Jahren im Stift Melk: Vermesser noch heute im Dienst

Vermessen, zeichnen, planen. Seit fast 50 Jahren — genau gesagt seit 15. Mai 1975 — führt Gerhard Henzl diese Tätigkeiten für das Stift Melk durch. Abt Burkhard Ellegast hat ihn damals für die Ausstellung „Österreich zur Zeit Kaiser Josephs II“ engagiert, anlässlich derer dringend Pläne gebraucht wurden. „Ich war seiner Meinung nach der richtige Mann, um die barocke Anlage zu vermessen und in doch knapper Zeit die gewünschten Pläne anzufertigen“, erzählt Gerhard Henzl, stolzer Träger des Goldenen Verdienstzeichens um die Republik Österreich schmunzelnd.

Stift profitiert von umfassenden Kenntnissen

Aus dieser Aufgabe wurde ein Lebenswerk. Noch immer ist Gerhard Henzl täglich fünf Stunden im Haus — und das, obwohl er im Juni 85 Jahre alt geworden ist. Jahrzehntelang hat er im Vermessungsamt gearbeitet. Seine Lebensaufgabe, die sich über die Jahre zu einer Leidenschaft entwickelt hat, hat er im Stift Melk gefunden. In all den Jahren hat er die gesamte barocke Anlage und alle Gründe vermessen, über 1.000 Pläne sind seither entstanden. Anfangs wurden sie händisch erstellt, seit 1992 zeichnet er in digitaler Form.

Auch heute tut er das noch, denn aktuell arbeitet er an Plänen im Zusammenhang mit der Bibliotheksrestaurierung. Auch die Erneuerung der Schrankenanlage bei der Stiftsauffahrt sowie die Wasserleitung bei der Herrenmühle erfordern neue Pläne. Selbstverständlich ist eine Archivierung aller Leitungen für künftige Umbauten oder Sanierungen sinnvoll — auch das liegt in den erfahrenen Händen von Gerhard Henzl.

Wenn es doch manchmal weniger zu vermessen, zu zeichnen und zu planen gibt, unterstützt er die Kolleginnen und Kollegen vom Archiv bei der Digitalisierung von schriftlichen und bildlichen Unterlagen.

Zahlreiche Projekte hat Gerhard Henzl begleitet und erlebt. Als sein persönliches Highlight bezeichnet er jedoch den Bau des Tunnels vom kleinen Stiftsparkplatz in den Wirtschaftshof in den 1990er Jahren, mit dem das Stift unterirdisch für den Verkehr erschlossen wurde: „Angesichts der Touristenströme ist das heute unbezahlbar!“ so sein Resümee.

Auch unter Abt Georg Wilfinger waren so manche Herausforderungen wie die Vermessungsaufgaben zur neuen Sportanlage und des Turnsaals oder auch zur Errichtung der Photovoltaikanlage kein Problem. Henzl meisterte diese mit Bravour.