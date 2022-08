Melker FPÖ-Bezirkschef Punz: „Man muss auf alle Fälle mit uns rechnen“

Werbung

NÖN: Seit der vergangenen Landtagswahl ist viel passiert. Ihr Zugpferd und Klubobmann Martin Huber war nach Geburtstagsglückwünschen an Hitler zum Rücktritt gezwungen, sie mussten übernehmen. Daneben implodierte die Bundespartei. Hat sich die FPÖ im Bezirk seither erholt – gefühlt ist sie eher von der Bildfläche verschwunden.

Richard Punz: Wir waren nie so geschwächt, wie man vielleicht glauben würde. Wir sind schließlich (im Zuge der Gemeinderatswahl 2020, Anm.) in drei Gemeinden neu eingezogen, stellen auch den Vizebürgermeister in Marbach. Natürlich haben wir auch Mandate verloren, aber die Entwicklung im Bezirk ist sehr gut: Wir verzeichnen so viele Neuzugänge, unser Mitgliederstand ist im Bezirk auf einem historischen Hoch.

Noch vor Jahren war die FPÖ in vielen Gemeinden, etwa Melk, Pöchlarn, Loosdorf und Ybbs für eine starke und kantige Oppositionsarbeit bekannt. Zuletzt machten wenige FPÖ-Mandatare von sich reden. In Ybbs konnte nicht einmal ein FPÖ-Kandidat gefunden werden, jetzt übernahm mit Steindl ein Unabhängiger. Hat man im Bezirk auf die Nachwuchsarbeit vergessen?

Punz: Ich sehe kein Nachwuchsproblem, aber wir bemerken einen Generationenwechsel – und auch hier die Mandatsverluste. Dort, wo früher zwei oder drei Freiheitliche im Gemeinderat waren, sitzt jetzt oft ein Einzelkämpfer alleine dort. Das kann natürlich herausfordernd sein, aber sie alle sind motiviert! Dass in Ybbs jetzt ein Unabhängiger nachgezogen ist, sollte niemanden wundern: Wir haben immerhin als Freiheitliche und Unabhängige kandidiert und auch so deklariert.

Steindl war aber gegenüber der NÖN sehr bedacht darauf, nicht als „FPÖler“ tituliert zu werden, sondern als Unabhängiger.

Punz: Er ist ja auch unabhängig, da muss man bei der Wahrheit bleiben (lacht). Die Liste heißt Freiheitliche und Unabhängige.

2019 machte ein junger FPÖ-Funktionär aus Loosdorf aufgrund eines Hitlergruß-Videos Schlagzeilen. Passt die FPÖ vielleicht auch zu wenig auf, wen man da als Nachwuchs hat?

Punz: Nein, das kann man so nicht sagen. Der angesprochene Loosdorfer war sehr engagiert und auch beliebt. Man kann in die Leute nicht reinschauen und man weiß ja auch nicht, was derjenige vor zehn Jahren gemacht hat. Fakt ist aber: Wenn es solche Vorfälle gibt, dann machen wir klar Schiff. Da sind wir konsequent.

Stimmt, aber vor der Gemeinderatswahl 2020 häuften sich die Vorfälle, Stichwort „Schwarze Sonne“, ein Symbol der Neonazi-Szene, das mehrere FPÖ-Funkionere im Netz likten. Fehlt der FPÖ hier die Sensibilisierung?

Punz: In dem konkreten Fall habe ich gesehen, dass das kein FPÖ-Problem ist. Das haben alle Parteien: Diverse Symbole kennen die Leute einfach nicht, dafür bräuchte es eine Art Runenkunde. Aber noch einmal: Wir waren konsequent - anders als andere. Es hat ja auch einen ÖVP-Funktionär gegeben, der das Bild geliket hatte. Der ist nach wie vor im Amt.

Die FPÖ hat noch keinen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl erkoren, mit hoher Wahrscheinlichkeit werden es Sie sein. Andere Kandidaten oder Kandidatinnen stehen anscheinend auch gar nicht zur Verfügung. Personalprobleme?

Punz: Nein, im Gegenteil, Wie schon erwähnt haben wir extrem viele neue Mitgliedschaften, daraus werden sich auch neue Ortsgruppen bilden. Wir arbeiten im Bezirk gut zusammen und sind auch gut vernetzt. Und zum Thema Spitzenkandidat: Es gibt ja noch nicht einmal einen Wahltermin. Nur weil die anderen Parteien schon wie die aufgescheuchten Hühner auflaufen, müssen wir da ja nicht mitmachen. Andere haben innerparteilich Probleme mit ihren Bünden, andere sind voreilig und fixieren halt schon ihre Listen. Das gebe ich mir nicht.

Die FPÖ ist im Bezirk mehr für harte Aussagen in der Opposition und weniger für die Umsetzung von Projekten bekannt. Gibt es denn auch Projekte im Bezirk, die die Handschrift der FPÖ tragen?

Punz: In Marbach sind wir mit unserem Vizebürgermeister Manfred Mitmasser in der Regierungsverantwortung. Und Manfred hat Verantwortung übernommen. Die Gemeinde schafft etwa gemeinsam mit der Feuerwehr ein Notstromaggregat an, auch der Kindergarten in Marbach trägt FPÖ-Handschrift. Das war eines unserer Wahlkampfversprechen und das halten wir auch ein: Es wird einen Kindergarten geben. Das ist ein gutes Projekt für die Region.

Auf Facebook posten Sie viel Coronakritik, in Ihrer Heimatregion gab es auch viele Coronademos. Waren Sie dabei?

Punz: Ich bin nicht der klassische Demogeher, ich war nur einmal bei einer der großen Demos in Wien. Ich finde, bei Demos muss alles im Rahmen bleiben, aber man muss auch zeigen können, dass Unmut da ist. Im Gegensatz zu anderen war ich jedenfalls dort und habe mir ein Bild gemacht - und Gespräche geführt. Andere haben das verabsäumt.

Kritisieren ist leicht. Was wäre denn Ihr Weg durch die Coronakrise?

Punz: Es ist unabdingbar, dass man sich an die Rechtslage hält. Wenn man etwa eine Maßnahme einführen will und man schon im Vorfeld weiß, dass diese verfassungswidrig ist, sie trotzdem durchsetzt und dann kaltschnäuzig sagt, dass das eh egal ist, weil bis das geprüft ist, ist die Maßnahme eh schon wieder aufgehoben, dann ist das ein Wahnsinn. Man muss im rechtlichen Rahmen bleiben. Und, was ich auch stark kritisiere: Man hat die Menschen mit ihrer Corona-Erkrankung in der Quarantäne einfach allein gelassen. Man hätte die Corona-Tagebücher systematisch auswerten müssen, um einen Überblick über die häufigsten Symptome und die bestmöglichste Behandlung zu geben.

Wie haben Sie die Krankheit in Ihrem Umfeld vernommen, vielleicht selbst erlebt?

Punz: Ich kenne nur einen Fall, wo es sehr schlimm war, die Person war aber gesundheitlich stark vorbelastet. Ich selbst habe es in meinem Umfeld als eher harmlos – nicht ganz harmlos –, aber als nichts weltbewegendes wahrgenommen. Ich glaube, man darf nicht zu viel Angst haben.

Sind Sie geimpft?

Punz: Nein.

Warum nicht?

Punz: Von dem, was ich in meinem Umfeld mitbekommen und in Statistiken gelesen habe, habe ich nicht das Gefühl, dass Corona für mich eine lebensbedrohliche Krankheit ist. Eher umgekehrt: Ich habe für mich abgewogen und die möglichen Nebenwirkungen als gefährlicher für mich als die Krankheit eingestuft. Wichtig ist, dass jeder eine freie Entscheidung treffen kann.

Es gibt immer wieder Gerüchte, dass MFG auch im Bezirk Melk kandidieren könnte. Warum sollte ich als Coronakritiker die FPÖ anstelle von MFG wählen?

Punz: Das ist einfach zu beantworten: Es gibt einfach einen großen Unterschied, zwischen dem, was ich sage und dem was ich tue. Als verantwortungsvoller Politiker muss ich auch immer das tun, was ich sage. Und da hat man es gesehen: Wenn‘s ernst wird, etwa, als damals die Bezirksabriegelungen in Kraft trate und die Leute zu unrecht eingesperrt wurden, haben etwa der Scheibbser Bezirksobmann und ich eine Verfassungsbeschwerde eingebracht. Das habe ich bei der MFG nicht gesehen. Wo waren die? Die haben nur groß geredet. Ich habe jedenfalls keine Angst vor ihnen, sie sind zudem auch eine linke Partei.

Warum linke Partei?

Punz: Geht es etwa um Themen wie Flüchtlingskrise und Asylpolitik, dann weichen sie ganz stark aus. Bei allem, was Migrationspolitik – und in weiterer Folge auch Gesellschaftspolitik – betrifft, sind sie eher im linken Spektrum angesiedelt. Nicht umsonst haben hohe Parteivertreter gesagt, sie seien eine offene, sozial-liberale Partei. Wer eine harte Asylpolitik will, wird nicht MFG wählen.

Kommen wir zum Klimaschutz und zu einem aktuell diskutiertem Beispiel in der Nähe deiner Heimatgemeinde: Ein neuer Eurospar in Mank soll auf der grünen Wiese entstehen. Braucht es solche Projekte?

Punz: Gerade, was Flächenversiegelung angeht, sind wir für neue Konzepte. Mank ist eine Stadt, die sich gut entwickelt. Es braucht auf alle Fälle ein gesundes Augenmaß für die Entwicklung einer Ortschaft. Ich kenne die Detailpläne nicht, aber für mich ist ganz klar: Wenn solche Projekte entstehen, muss man im oberen Stock noch Wohnungen oder Büroflächen schaffen – und ganz oben drauf noch eine PV-Anlage.

Punkto Klimaschutz wird auch immer wieder Tempo 100 auf der Autobahn gefordert. Unterstützen Sie das?

Punz: Man sollte sich nicht ideologischen Träumerein hingeben. Tempo 100 auf der Autobahn wird dem Klima nicht dienlich sein, da gibt es ganz viele andere Bereiche, wo wir ansetzen müssen.

Etwa bei der Mobilität: Die FPÖ ist die einzige Partei im Bezirk, die kein klares Bekenntnis zur Donauuferbahn abgeben hat. Braucht es diese Nebenbahn?

Punz: Wir haben immer gesagt, dass der Verkauf und die Auflösung zahlreicher Nebenbahnen, wie etwa die Donauuferbahn, ein historischer Fehler war. Ein klares Bekenntnis im Sinne von „Ja“ oder „Nein“ gibt es von uns zur Reaktivierung nicht. Ich persönlich denke, dass das Projekt gestorben ist, wenn es aber von der breiten Bevölkerung gewünscht wird, wird man als Politik nicht dagegen sein. Es gibt auch noch viele offene Fragen. Der einzige Fakt, den es hier aber sehr wohl gibt, ist, das es ein Mörderprojekt wäre, wo es Gelder vom Land und auch vom Bund brauchen würde. Und dass es die ÖVP versaut hat.

Als Alternative zur Donauuferbahn steht für den Schottertransport die Idee einer Seilbahn über die Donau im Raum. Was sagen Sie dazu?

Punz: Ich bin offen für innovative Projekte und ich glaube auch nicht, dass so ein Band das Landschaftsbild zerstören würde. Wenn es realisierbar ist, warum nicht?

Sie fordern, dass jedes Kind mit 2,5 Jahren im Bezirk einen Kindergartenplatz haben soll, zudem eine flächendeckende Nachmittagsbetreuung. Wie soll das finanziert werden?

Punz: Das Geld ist da, aber es wird derzeit falsch eingesetzt. Ich kann einfach nicht vom „Familienland Niederösterreich“ reden, wenn das Angebot so mangelhaft ist. Das ist auch ganz klar die Verantwortung vom Land. Man muss hier endlich im 21. Jahrhundert ankommen. Die Arbeitszeiten haben sich verändert. Für mich ist die Karenzregelung ein ganz großes Thema, das muss man endlich angehen. Die Leute sollen die Wahlfreiheit haben: Entweder ich nehme den Kindergartenplatz oder ich verlängere die Karenz. Außerdem setze ich mich für die 13. Familienbeihilfe ein – und die 14. Familienbeihilfe für Alleinerziehende.

Nochmal zurück zur Landtagswahl im Jänner 2023: Mit welchem Ergebnis im Bezirk sind Sie glücklich?

Punz: Mit allem über 18 Prozent. Wenn ein Zweier vorne steht, wär’s ganz super. Man muss auf alle Fälle mit uns rechnen!

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.