Petra Irschik: "Zu unseren Wurzeln zurückkehren“

Werbung

NÖN: Mit Blick auf die anderen Parteien im Bezirk hat die SPÖ mit Ihnen ein bisher doch unbekanntes Gesicht als Bezirksspitzenkandidatin für die Landtagswahl 2023 gewählt. Wie kam es dazu?

Petra Irschik: Ich denke, es liegt hauptsächlich an meinem sozialen Engagement, etwa beim Kriegsopfer- und Behindertenverband (kurz: KOBV). Sich wirklich um die Menschen bemühen, das ist für die SPÖ „back to the roots“, sozusagen. Auf die Menschen zugehen, mit ihnen sprechen, ihnen zuhören – ich glaube, das ist das, was ich gut kann.

Die SPÖ rühmt sich, mit der jüngsten Liste in den Wahlkampf zu starten. Warum hat man auf umtriebige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wie etwa Ulrike Schachner oder Thomas Vasku, verzichtet?

Grundsätzlich war die Zielsetzung, dass junge, politische Talente in den Vordergrund gerückt werden. Und Thomas Vasku steht ja auf der Liste.

Ist es aus strategischer Sicht nicht unklug, so viele Unbekannte auf der Liste zu haben?

Nur Unbekannte sind es ja nicht, Thomas Vasku, wie schon erwähnt, oder Alois Schroll stehen ebenso auf der Liste. Die Unterstützung ist auf jeden Fall da. Und ob die Kandidatenliste jetzt ungeschickt ist oder nicht, wird sich am Ende zeigen.

Aber sehen Sie das nicht als Nachteil, im Gegensatz zur Konkurrenz erstmals jetzt im Wahlkampf im Mittelpunkt zu stehen?

Nein, bis jetzt finde ich es sehr spannend.

Was genau finden Sie daran spannend?

Dass ich durch diese Kandidatur die Gelegenheit habe, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die so ansonsten nicht stattfinden würden. Dass die Menschen mir gegenüber Themen ansprechen, die sie bewegen. Mein Alltag verändert sich auf eine spannende Art und Weise.

Wir treten im Bezirk Melk als starkes Team auf. Wir versuchen, wirklich zu unseren Wurzeln zurückzukehren, auf die Menschen zuzugehen und für sie da zu sei

Wie bereitet man sich selbst darauf vor?

Kann man nicht. Man hat zwar gewisse Vorstellungen davon, aber es ist dann doch anders, vor allem emotional.

Bei der Landtagswahl 2018 landete die SPÖ im Bezirk mit 22,67 Prozent auf dem zweiten Platz hinter der ÖVP. Man musste durchaus herbe Verluste hinnehmen, etwa in den SPÖ-Hochburgen Marbach oder Petzenkirchen. Wie soll bei der kommenden Wahl die Trendumkehr gelingen?

Wir treten im Bezirk Melk als starkes Team auf. Wir versuchen, wirklich zu unseren Wurzeln zurückzukehren, auf die Menschen zuzugehen und für sie da zu sein. Ich glaube, das ist das, was die SPÖ eigentlich auch ausmacht.

Sie sind seit September 2021 die Manker Stadtparteivorsitzende, verfügen aktuell aber über kein Gemeinderatsmandat in der Stadt. Wie schwierig ist es, trotzdem mitzugestalten?

Gar nicht! Wir haben innerparteilich ein so gutes Verhältnis, wir besprechen gemeinsam alles bis ins kleinste Detail. Es passiert nichts, ohne dass ich davon weiß.

Ihr Vorgänger Anton Hikade war dafür bekannt, mit seiner Meinung nicht hinterm Berg zu halten. Von Ihnen gab es bisher – wenn, dann – eher leisere Töne zu hören. Können – und werden – Sie auch anders?

Das kann durchaus kommen, das kommt immer auf die Thematik an. Bis jetzt war der Bedarf dafür einfach nicht gegeben, ich versuche immer zuerst, Dinge im Guten zu lösen.

Ich versuche immer zuerst, Dinge im Guten zu lösen.

Sie sind Vorsitzende der KOBV-Ortsgruppe der Manker Region. Wo sehen Sie Handlungsbedarf punkto Behindertenpolitik?

Da ist durchaus Luft nach oben, aber wir arbeiten daran. Das Entgegenkommen der einzelnen Gemeinden ist schließlich nicht überall gleich.

Gerade in der ländlichen Region wird das Thema Barrierefreiheit ja manchmal etwas stiefmütterlich behandelt.

Sie können das „manchmal“ und das „etwas“ weglassen.

Wo könnte man hier konkret ansetzen?

Am einfachsten wäre es im öffentlichen Raum. Wenn etwa eine Gehsteigabschrägung nicht passt, lässt sich das schnell ändern. Das sind auch Probleme, die in der Regel in meiner Heimatgemeinde rasch in Angriff genommen werden. Aber leider ist das Bewusstsein eben nicht überall gleich.

Warum wurden Sie Obfrau der KOBV-Ortsgruppe?

Ich bin aufgrund einer Behinderung von 50 Prozent selbst betroffen. Ich hatte mich davor schon im Verein eingebracht, dann wurde ich Obfrau.

Kommen wir zum Klimaschutz und zu einem aktuell diskutierten Beispiel in Ihrer Heimatgemeinde: Ein neuer Eurospar in Mank soll auf der grünen Wiese entstehen. Braucht es solche Projekte?

Ich würde das nicht „die grüne Wiese“ nennen, denn die betroffene Fläche liegt mitten im Stadtgebiet. Ich sage: „Jein“, das hängt von vielen Dingen ab, es kommt auf das Konzept an. Wir wollen jedenfalls, dass bei einer Umsetzung des Projekts die Menschen aus dem Betreuten Wohnen und dem Pflegeheim einen direkten Zugang bekommen.

Bleiben wir beim Stichwort Bodenversiegelung: Das Projekt Jungbunzlauer ist sehr umstritten, von der SPÖ gab es da bisher kein eindeutiges Statement, ob man dafür oder dagegen ist. SPÖ-Bezirksobmann Sidl sagte aber, er begrüße die Arbeitsplätze, man müsse sich das Projekt aber im Detail ansehen. Was ist Ihre Meinung?

Da kann ich mich der Aussage unseres Bezirksvorsitzenden anschließen.

Ich frage Sie aber nun als Spitzenkandidatin: Was sagen Sie dazu?

Es kommt darauf an, was letztlich dabei rauskommt. Die Frage ist, ob die Vorteile oder die Nachteile überwiegen. Arbeitsplätze sind in Zeiten wie diesen ein nicht zu vernachlässigender Aspekt.

Bei einem anderen Bezirksthema gab es einen innerparteilichen Schwank in der SPÖ: die Reaktivierung der Donauuferbahn. Braucht es diese Nebenbahn?

Ich bin Befürworterin des Bahnverkehrs. Beim betreffenden Bahnabschnitt der Donauuferbahn existiert allerdings keine Infrastruktur mehr, die Reaktivierung wäre mit immensen Kosten verbunden. Wir hatten in Mank die Krumpe − bis auf Schülerinnen und Schüler hat die niemand genutzt, das war Tatsache. Die Krumpe war einfach unattraktiv für Pendler. Ich bevorzuge daher eine andere Lösung für den öffentlichen Verkehr: gut getaktete Linienbusse und kleinräumige Zubringer. Das wäre für mich ein Verkehrssystem, das man auf den gesamten Bezirk ausweiten sollte.

Beim Sommergespräch mit Barbara Gasner von den Grünen erzählte sie, dass sie mit dem Bus von Leiben nach Melk pendelt und dann weiter mit dem Zug nach Wien. Gasner sagt, sie kennt die wenigen Leute, die mit ihr im Bus sitzen. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass die Attraktivität fehlt. Wie schafft man, dass die Busse voller werden?

Ich fahre auch fast alle Strecken öffentlich. Von Mank nach Melk brauche ich aktuell eine Stunde, weil der Bus in allen kleineren Orten auch mehrmals stehen bleibt. Das ist doch Irrsinn! Es braucht Linienbusse, die nur die größeren Gemeinden anfahren und Zubringer aus den kleineren Ortschaften.

Von Mank nach Melk brauche ich aktuell eine Stunde, weil der Bus in allen kleineren Orten auch mehrmals stehen bleibt. Das ist doch Irrsinn!

Als Alternative zur Donauuferbahn steht für den Schottertransport die Idee einer Seilbahn über die Donau im Raum. Was sagen Sie dazu?

Ich denke schon, dass es eine gute Sache sein könnte, wenn man dadurch den Lkw-Verkehr auf der Straße verringert, selbstverständlich unter Einbindung der betroffenen Anrainer.

Bedenken wegen des Landschaftsbildes haben Sie nicht?

Bedenken habe ich prinzipiell immer. Es wird aber kein Projekt ohne Kompromisse gehen. Was schadet der Umwelt am wenigsten: Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen.

In einer Presseaussendung kritisierten Sie zuletzt den Fachärztemangel im Bezirk. Wo orten Sie diesen konkret?

Die Wartezeiten für einen Termin beim Facharzt sind im Bezirk generell enorm. Die Leute weichen daher auf Wahlärztinnen und Wahlärzte aus, das kann nicht die Lösung sein. Wenn ich ein Problem, Schmerzen habe, dann kann es nicht sein, dass man mehrere Monate auf einen Termin warten muss.

​​​​​​​Die Wartezeiten für einen Termin beim Facharzt sind im Bezirk generell enorm. Die Leute weichen daher auf Wahlärztinnen und Wahlärzte aus, das kann nicht die Lösung sein

Der Ybbser Augenarzt ist zuletzt nach Wieselburg ins Fachärztezentrum abgewandert.

Fachärztezentren sind ja auch an sich eine gute Sache.

Ja, aber jede Gemeinde kann sich das nicht leisten.

Schwierig ist das leider immer, genauso wie bei den Hausärztinnen und Hausärzten. Es wird ohne finanzielle Zuckerl leider nicht funktionieren.

Aber entsteht da nicht die Gefahr, dass da ein Kampf in Richtung „Wer bietet mehr“ zwischen den Gemeinden entfacht?

Ja, das ist leider so, aber das wird sich leider nicht vermeiden lassen. Immer noch besser, die Gemeinden kämpfen darum, dass man einen Arzt hat, als wenn sich niemand darum kümmert.

In dieser Aussendung fordern Sie auch eine Aufwertung des Melker Krankenhauses. Letztes Jahr ist die Unfallerstversorgung de facto abgesiedelt. Grundsätzlich gibt es noch die Basisversorgung, es gibt aber Fälle, in denen Personen nach Unfällen nur in anderen Einrichtungen behandelt werden können.

Das Wichtigste ist, dass der Standort Melk gesichert ist. Die Gyn und die Geburtenstation sind in Melk Vorbildstationen. Man sollte überlegen, ob Schwerpunktkrankenhäuser nicht die Zukunft sind.

Kommen wir noch zu Corona: Nirgends im Bezirk gab es so viele Coronademos als in der Manker Region. Wie stehen Sie zu diesem Thema?

Das Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht – und das ist auch gut so, dafür stehe ich auch ein. Die erste Demo in Mank habe ich mitbekommen, als ich gerade in der Teststraße gearbeitet habe. Es ist schon recht eigentümlich, wie sich das entwickelt hat. Ich war nie bei einer Demo dabei, aber angeschaut habe ich sie mir. Die Aggression, die da teilweise vermittelt worden ist, macht nachdenklich und irgendwie auch hilflos.

In Mank gab es auch Proteste vor dem Privathaus des Bürgermeisters.

Ja, ich weiß. Mein Verständnis ist bei solchen Dingen endendwollend. Wir haben uns auf alle Fälle solidarisch mit dem Bürgermeister gezeigt. Ich will aber betonen: Es sind nicht alle Coronagegner aggressiv, es waren auch viele auf der Straße, die einfach unzufrieden mit der Coronapolitik waren. Mit diesen Menschen darf man auch auf keinen Fall aufhören, das Gespräch zu suchen. Die, die weiterhin beten und teilweise Russlandfahnen mittragen, da weiß ich aber ehrlich nicht, wo da noch Diskussionsspielraum sein sollte.

Zum Schluss noch einmal zurück zur Landtagswahl 2023: Mit welchem Ergebnis im Bezirk sind Sie glücklich?

Ein Plus soll davor stehen, weiter will ich mich aktuell nicht festlegen.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.