Spiele-Oscar könnte nach Hofamt Priel gehen

Markus Slawitschek aus Hofamt Priel und Johannes Krenner aus Heidenreichstein beschäftigen sich seit Jahren mit der Entwicklung von Gesellschaftsspielen. Ursprünglich entwickelte jeder für sich. „Challengers!“ ist nun ihr erstes gemeinsames Projekt und damit könnte ihnen auch gleich der große Wurf gelungen sein.

Bereits Anfang des Jahres gewannen die beiden Niederösterreicher in Frankreich zwei bedeutende Preise: In Cannes konnte ihr Spiel den ersten Platz in der Kategorie „Insider“ belegen. Beim wichtigsten französischen Spielepreis, dem „As D'or“ errang man ebenfalls den Sieg. Der Ritterschlag könnte jedoch am 16. Juli in Berlin erfolgen. „Challengers!“ ist in der Kategorie „Kennerspiel“ für das Spiel des Jahres 2023 nominiert.

Der Kritikerpreis gilt als weltweit bedeutendste Auszeichnung in der Branche der Gesellschaftsspiele Der 31-jährige Hofamt Prieler ist stolz: „Der Spielmodus des Spiels ist von uns erstmals bei einem Brettspiel benutzt worden – eine absolute Neuheit“. Slawitschek spricht dabei den Turniermodus an, in dem dieses Spiel funktioniert. Es spielen bis zu acht Personen, wobei immer zwei gegeneinander spielen. So entsteht ein Turnier, ähnlich einer Fußball-WM. Nach sieben Runden entscheidet der Punktestand über den Sieg. „Challengers!“ richtet sich an Menschen, die bereits Erfahrung mit Brettspielen gesammelt haben.

Nachfolgespiel mit noch mehr Funktionen

Das im September 2022 erschienene Spiel kann durchaus beachtliche Verkaufszahlen vorweisen, diese liegen bereits im mittleren vierstelligen Bereich. Demnächst erscheint das Nachfolgespiel mit noch mehr Optionen und Spielzügen. Die jungen Entwickler ruhen sich jedoch keineswegs auf ihren Lorbeeren aus.

Die neueste Kreation der Niederösterreicher heißt „Noobs im Weltraum“ und ist bereits im Handel erhältlich. Auch hier wurde versucht, neue Wege zu gehen. Noobs ist ein Teamspiel, bei dem die Mitspieler unterschiedliche Informationen besitzen und mit diesen gemeinsam zu einer Lösung kommen sollen. „Ziel bei diesem Spiel ist es, die Kommunikation untereinander zu fördern“, erklärt Slawitschek.