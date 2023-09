Der Melker Tweed Ride ist der älteste seiner Art in Österreich und findet am kommenden Wochenende, 9. September, zum zehnten Mal statt. Start ist um 14 Uhr im Prälatenhof des Stiftes. „Der einzige Tag im Jahr, an dem im Stift Fahrräder erlaubt sind“, schmunzelt Organisator und Radlobby-Sprecher Christian Höller.

Die Idee des Tweed Ride stammt ursprünglich aus London, als eine Gruppe Radenthusiasten ein britisches Tweed-Geschäfte vor dem Zusperren retten wollte. Die Idee fand Anklang: Mittlerweile gibt es Tweed Rides auf der ganzen Welt. „Es hat sich in all den Jahren international verbreitet. Zu uns nach Melk kommen Menschen aus der Region aber auch aus Linz oder der Bundeshauptstadt Wien“, erzählt Christian Höller.

Beim Melker Tweed Ride wird, standesgemäß in feinem Tweed gekleidet, eine Runde durch Melk geradelt. Jährlich sind rund 50 Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer dabei. Die Reaktion der Leute erfreut Höller dabei jedes Jahr aufs Neue: „Die Leute applaudieren uns und erfreuen sich am Anblick. Die Aktion soll zeigen: Radfahren ist schön und macht auch schön.“