Während die Opposition (Grüne und SPÖ) die erste Vize-Wahl aufgrund vieler Fragezeichen um den unliebsamen Rauswurf von Richard Hochratner (ÖVP) sprengte, ging die zweite Wahl in der heutigen Sitzung vergleichsmäßig ruhig über die Bühne.

Mit zehn zu acht Stimmen setzte sich der - vorab schon als Favorit gehandelte - VP-Politiker Georg Ertl gegen den zweiten Kandidaten Helmut Paul Wallner (Grüne) durch. "In den nächsten Wochen will ich auch noch jene Mandatare überzeugen, die nicht für mich stimmten", betont der frisch gebackene Vize. Dass es sich dabei um die acht anwesenden Oppositionspolitiker handelte, scheint naheliegend.

Wie Ertl die politischen Wogen glätten will und wie er die turbulenten vergangenen Wochen in Emmersdorf erlebt hat, lesen Sie im großen NÖN-Interview in der nächsten Ausgabe bzw. im E-Paper.