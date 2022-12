Melker Hauptplatz: Die lange Suche nach dem Schatten

Das Thema Hauptplatz taucht traditionell meist im Frühjahr auf − jetzt bringen die Grünen aber die Debatte bereits im Winter auf die Tagesordnung. Der Grund: Bis zum kommenden Sommer soll endlich eine Lösung für den notwendigen Schatten und die Begrünung vorliegen.

Die Debatte um zu wenig Schatten und Grün am Melker Hauptplatz gibt es schließlich schon seit Jahren, ebenso genauso viele Vorschläge von allen Parteien liegen in den diversen Schubladen. Passiert ist aber wenig – außer, dass die bisher zumindest spärlich schattenspendenden Platanen in den Stadtpark umgesiedelt worden sind.

Und eigentlich war im Frühjahr bereits eine Lösung in Sicht. Im März kündigte die zuständige Stadträtin Ute Reisinger gegenüber der NÖN an, in der Stadtratssitzung einen Antrag zur Neubegrünung des Hauptplatzes mit mobilen Pflanztrögen zu stellen. Auch für den Sonnenschutz hatte sie eine Lösung parat: Da die vorgeschlagenen Varianten für den Schutz in Form von Sonnensegeln abgelehnt wurden, sollten künftig drei großvolumige, mobile Pflanztröge mit über zwei Kubikmeter Pflanzsubstrat aufgestellt werden. Zum Vergleich: Die bisherigen Platanen hatten ein Volumen von 0,5 Kubikmeter. Zusätzlich sind direkt an den Pflanztrögen Sitzmöglichkeiten, um den Schatten zu nutzen, und die Pflanzung von Naschbeeren und blühenden Pflanzen vorgesehen.

Im Sommer wurden sämtliche Lösungen aber schmerzlich vermisst, was den Grünen sauer aufstößt. „Der Hauptplatz war immer als Veranstaltungsort mit Grünelementen gedacht. Es ist Zeit, endlich darüber nachzudenken, wie der Platz im Jahr 2023 aussehen wird“, fordert die Grünen-Stadträtin Heidi Niederer eine Umsetzung der Vorschläge. Der Grünen ist zwar bewusst, dass der gesamte Platz nicht zu beschatten sei, dennoch sind in Zeiten des Klimawandels Lösungen zu diskutieren. Niederer schlägt etwa die Unterstützung bei den einzelnen Gastgärten bei der Begrünung vor.

Recht viel mehr Grün dürfen sich die Grünen am Hauptplatz aber künftig nicht erwarten. Die zuständige ÖVP-Stadträtin Ute Reisinger betont, dass im Frühjahr dem Stadt- und Gemeinderat der Vorschlag zum Ankauf von neuen Pflanztrögen mit einem Volumen von über zwei Kubikmeter vorgelegt wurde, der damals auch positives Feedback erhalten hat. Danach wurde der Vorschlag umgesetzt und drei mobile Tröge mit jeweils einem Baum sowie mit Unterbepflanzung bestückt. Die Tröge erhielten ebenso Sitzbänke, um den Schatten, wie Reisinger sagt, direkt nutzen zu können. „Die Pflanzauswahl wurde mit Gisela Reichholf von ,Natur im Garten‘ abgestimmt und auf ihre Empfehlung umgesetzt. Das Konzept ist auch mit der SternXL-Botschafterin für die Innenstadt, Gabi Liebentritt, abgestimmt“, erklärt Reisinger. Die Grünen wollen aber zudem ein anderes Thema abermals diskutieren: den autofreien Hauptplatz. „Der Hauptplatz ist ein Begegnungsort. Zumindest auf die fünf Parkplätze gegenüber des Café Central sollten wir im Sommer testweise verzichten.“

