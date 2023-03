Verein zur Erhaltung der Basilika: Georg Strasser übernimmt Leitung

Knapp zwei Jahrzehnte stand Erwin Hameseder dem Verein zur Erhaltung der Basilika Maria Taferl als Präsident vor. Seither ist viel passiert: Von der Gründung 2004 bis heute wurden vom Verein für die Gesamtinvestitionen von rund fünf Millionen Euro satte zwei Millionen Euro durch verschiedenste Veranstaltungen aufgebracht. Sechs Donauwallfahrten, verschiedenste Konzerte, Oldtimerfahrten, Golfturniere und Spendenaktionen gehen auf den Verein zurück. Durch die Mühen der Mitglieder - und in Zusammenarbeit mit der Diözese, dem Land und dem Bund - erstrahlt die Basilika trotz dem Zahn der Zeit Tag für Tag in ihrem gewohnten Glanz. Das Geld kam unter anderem der Innen- und Außenrenovierung, der Erneuerung des Basilikadachs, Arbeiten an der Tagespilgerstätte, am Pfarrgarten oder dem Rosengarten zugute. Als Dank für die Leistungen Hameseders als Präsident wurde er zum Ehrenobmann ernannt - und über ein besonderes Geschenk konnte er sich ebenso freuen: eine speziell für ihn gegossenen Glocke. Diözesanbischof Alois Schwarz weihte das Present und erinnerte in seiner Ansprache, dass es die Aufgabe einer Glocke ist, „einen guten Ton zu geben“. „Diese Glocke soll als Zeugin des Glaubens, als Dank und als Erinnerung dienen“, betonte Bischof Schwarz.

Auf Hameseder folgt nun Bauernbundpräsident und ÖVP-Nationalratsabgeordneter Georg Strasser an die Spitze des Vereins zur Erhaltung der Basilika Maria Taferl. „Es ist mir eine große Ehre, dieses Amt übernehmen zu dürfen, da Maria Taferl auch für mich ein Leuchtturm ist“, erläuterte der Neo-Obmann aus Nöchling bei seiner Antrittsrede. In den Vorstand folgte dem ehemaligen Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner seine Nachfolgerin, Bezirkshauptfrau Daniela Obleser - und statt Vorstandsmitglied Helmut Schedlmayer folgte der Ruprechtshofner ÖVP-Bürgermeister Leopold Gruber-Doberer nach.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.