Park&Ride-Anlage bei Bahnhof Melk: Kein Schranken, aber Kameras

Es ist der Pandemie zu verdanken, dass sich in den vergangenen Monaten die Parkplatzsituation bei der Melker Park&Ride-Anlage leicht entspannt hat. Trotz vermehrtem Home-Office bleibt das Thema aber auf der Agenda der Stadtgemeinde Melk. Bereits jahrelang führt die Stadtgemeinde einen Kampf gegen Parker, die widerrechtlich ihre Autos beim Melker Bahnhof abstellen, um etwa in der Stadt einzukaufen oder zu ihrem Arbeitsplatz zu gehen.

Bis zum Ende des Jahres 2020 hofft die Stadtgemeinde auf eine Umsetzung einer Schrankenanlage nach Welser Vorbild. In der oberösterreichischen Stadt wurde im Rahmen eines Pilotprojekts ein neues Zufahrtssystem mittels QR-Code getestet. Noch im Sommer des vergangenen Jahres war offen, bis wann ein mögliches System in Melk zum Einsatz kommen könnte. Für Melk wollte die ÖBB auch die Erkenntnisse aus einem weiteren Pilotprojekt in St. Valentin einfließen lassen. Das Ergebnis soll eine technische Lösung zur Überwachung der P&R-Anlage und eine Senkung des Fremdnutzungsanteils sein.

Der Fokus liegt wegen des Wiener Parkpickerls auf der Ostregion.“ Christopher Seif ÖBB-Pressesprecher

Durch die Ausweitung des Parkpickerls in Wien rutschte Melk bei der Umsetzung aber nach hinten. Im Sommer hieß es, dass bis Ende des Jahres 2021, aber spätestens in der ersten Hälfte des Jahres 2022 die Umsetzung erfolgt.

Nachgefragt bei den ÖBB, wann Melk nun an der Reihe sei, betont Sprecher Seif, dass aktuell die Ausrollung des Systems erfolgt. „Der Fokus liegt aufgrund Ausweitung des Parkpickerls in Wien weiter auf der Ostregion“, sagt Seif. Für Melk sind die Errichtung und die Inbetriebnahme des Systems aus heutiger Sicht für August 2022 geplant. Das System sieht, wie in St. Valentin, eine Ein- & Ausfahrtskamera, jedoch keine Schrankenanlage vor. Das erhöht vor allem für die Besitzer von Dauerfahrkarten den Komfort beim Ein- und Ausfahren, heißt es vonseiten der Bundesbahnen.