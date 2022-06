Pendeln im Bezirk Melk: Lücken im Netz erschweren Umstieg

Werbung 18. - 19. Juni 2022 Anzeige European Street Food Festival kommt nach Melk

Halb sieben in der Früh am Amstettner Bahnhof. Pendler tummeln sich am Bahnsteig. Der Durchsagen-Gong lässt auf ein Einfahren des Zuges nach St. Pölten hoffen. Doch dann ertönt ein Seufzen am Bahnsteig, denn die Ansagestimme deutet auf eine mögliche Verspätung hin. Auch Daniela Weigl aus Blindenmarkt befindet sich zu dieser Zeit meist am Bahnhof. Mit verspäteten Zügen ist sie bereits vertraut: „Bei Prüfungen fahre ich schon bewusst mit dem früheren Zug, ansonsten passiert wieder etwas und es kommt zu einer Verspätung“, erklärt sie ihre Vorkehrungsmaßnahmen. Mit Einfahren des Zuges ist die erste Hürde zwar geschafft, durch die erhöhte Pendlerzahl kommt die nächste aber gleich unmittelbar danach. „Es sind sehr viele Leute im Zug, da findet man meistens keinen Platz mehr“, erklärt sie. Auch in den Regionalzügen, mit denen sie nach Amstetten fährt, kann sie ein erhöhtes Pendleraufkommen feststellen. „Mit einem zusätzlichen Waggon wäre hier geholfen“, schlägt die Studentin für Gesundheits- und Krankenpflege vor. Auch auf das Auto greift Weigl kurzzeitig zurück, diese Entscheidung verwarf sie aber: „Du musst dich da so konzentrieren. Ich setze mich lieber gemütlich in den Zug und kann vielleicht noch Arbeiten erledigen“, schildert sie die Bequemlichkeit von Zug und Klimaticket.

Melker Straßen zu Stoßzeiten ebenso voll

Etwa eine Stunde früher macht sich Ruth Reiner mit ihrem Opel Corsa auf den Weg in die Arbeit nach St. Pölten. Morgens sowie nachmittags ist die Westautobahn mit Pkw sowie Lkw voll. Für Reiner käme ein Umstieg auf Öffis derzeit nicht in Frage.

„Ich habe durch die erhöhten Benzinpreise schon überlegt, mit dem Zug zu fahren, aber die Zeitersparnis mit dem Auto lässt mich darüber nicht mehr nachdenken“, beschreibt sie. Rund 35 Minuten fährt sie zu ihrem Arbeitsplatz, dem WIFI St. Pölten, mit Öffis würde sie die doppelte Zeit brauchen. Da spiele auch das schlechter ausgebaute Bahn- und Busnetz am Land mit: „Zu den Stoßzeiten in der Früh gehen schon Busse, aber um zehn Uhr kommt man nicht mehr nach Melk“, sagt Reiner. Seit es das Klimaticket gibt, wurde auch Reiners Pendlerpauschale gekürzt.

