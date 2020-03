Wechsel an der Spitze der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtgemeinde Melk. Der bisherige Pressesprecher Franz Gleiß wird sich ab April auf eigenen Wunsch nur mehr auf die Melker Löwenpost sowie die fotografische Begleitung bei Großevents der Stadt kümmern. Ihm folgt die Loosdorferin Sabine Mlcoch.

Ihre ersten Sporen verdiente Mlcoch bereits bei der Stadtgemeinde, danach folgten Stationen als Pressebetreuer bei den VP-Politikern Othmar Karas, Wolfgang Sobotka und Justizministerin Beatrix Karl. Vor ihrer letzten Tätigkeit bei einer PR-Agentur in Wien arbeitete sie bei der Wachaukultur Melk. Mlcoch ist selbst politisch aktiv, kandidierte so bei der vergangenen Gemeinderatswahl in Loosdorf als Listenzweite und ist seit der Angelobung geschäftsführende VP-Gemeinderätin.

Der Wechsel sorgt bei der SPÖ für Verstimmung. „Die Zusammenarbeit mit Franz hat hervorragend geklappt. Er hat es geschafft, dass sich die Löwenpost von einer VP-Zeitung zu einem unabhängigen Blatt entwickelt hat“, bedauert SP-Stadtrat Jürgen Eder den Abgang. Besonders sauer stößt ihm dabei aber die politische Vergangenheit von Mlcoch sowie ihre aktuelle Tätigkeit als VP-Gemeinderätin in Loosdorf auf. „Strobl macht damit, wie sein Vorbild Sebastian Kurz, den Schritt zur ,Message Control‘. Ein Parteisoldat darf keine Pressearbeit einer Stadt machen. Es ist das Mindeste, dass Mlcoch ihr Gemeinderatsmandat in Loosdorf zurücklegt“, ärgert sich Eder.

Mlcoch betont, dass sie sich gerne in ihrer Freizeit für ihre Gemeinde engagiere: „Das hat mit meinem Beruf, den ich sehr professionell ausführe, nichts zu tun.“ Rückendeckung gibt es auch von VP-Stadtchef Patrick Strobl. „Bei Bewerbungsgesprächen wird nicht über politische Einstellungen gesprochen. Wer was in seiner Freizeit macht, ist nicht im Interesse des Dienstnehmers“, meint Strobl.