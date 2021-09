Vor knapp vier Jahrzehnten startete der Yspertaler Karl Moser seine Polit-Karriere als Gemeinderat. Am Montag übergab er das Zepter der Bezirkspartei.

NÖN: Sie gingen in die Politik, da gab es noch den Eisernen Vorhang, Österreich war kein EU-Mitglied und der Schilling Zahlungsmittel. Die Zeit hat sich verändert, wie sehr hat Sie die Politik verändert?

„Die Landesausstellung hing an einem dünnen Faden und es hätte sie ohne mich nicht gegeben.“ Karl Moser

Karl Moser: Ich habe immer die großen Zusammenhänge gesehen und damals auch gemeinsam mit der SPÖ für den EU-Beitritt geworben. Es gibt immer einen Wandel und es ist wichtig, diesen auch offensiv mitzugehen. Ich war in den 1990er-Jahren einer der ersten, der ein Autotelefon hatte. Diese Hilfsmittel sollen im Alltag helfen. Wenn wir heute „Raus vom Öl“ reden, erinnere ich daran, dass wir vor knapp 40 Jahren die erste Fernwärmeerzeugungsgenossenschaft NÖs gegründet haben. Auch der HLUW Yspertal sind wir einen Pionierweg gegangen, heute ist die Schule, die innovativste in Österreich.

Hat früher in der Politik die Handschlagqualität noch mehr gezählt?

Moser: Wenn man es lebt, hat sich an der Handschlagqualität nichts geändert. Mein Motto „Für Sie da“ lebe ich auch und ich finde es schön, gemeinsam mit Gemeinden und Bürgermeistern Projekte umzusetzen – das geht auch ohne großes Vertrag aufsetzen. Ich habe auch nie etwas versprochen, wenn ich etwas nicht halten konnte.

Ihr Rückzug erfolgt in Etappen. 2018 gingen sie als Yspertaler Bürgermeister, 2021 als Bezirksobmann und 2023 als Landtagsabgeordneter. Wird Ihnen das Rampenlicht fehlen?

Moser: Man muss aufhören, wenn man denkt, es ist der richtige Zeitpunkt. Mir ist wichtig, dass ein geeigneter Nachfolger da ist und dafür sorgt, dass es gut weitergeht. Natürlich freut man sich, wenn einige sagen, man soll noch weitermachen. Ich bin froh, dass wir im Bezirk ein super Team und eine gute Basis haben – ich freue mich, das an einem guten Nachfolger übergeben zu können.

Sie waren Vizepräsident im Gemeindevertreterverband und sind stellvertretender Klubobmann. Ihrem Nachfolger wird diese Machtfülle fehlen, ein Problem für den Bezirk?

Moser: Als ich angefangen habe, hat es im Bezirk zwei Abgeordnete gegeben und ich konnte auch nicht all diese Funktionen ausfüllen. Man darf die Jugend nicht unterschätzen und bei der Landtagswahl werden die Karten neu gemischt. Es ist der Einsatz für die Menschen entscheidend.

Bei welchem Projekt wünschen Sie sich, dass man es auch nach ihrem Rückzug mit Ihnen verbindet?

Moser: Wir haben insgesamt sehr viel geschafft. Alleine in der Infrastruktur mit der Autobahnauffahrt in Loosdorf und der Donaubrücke in Pöchlarn. Die Bezirksleistung im Besonderen war aber sicherlich die Landesausstellung in Pöggstall. Diese hing schon an einem dünnen Faden und hätte es ohne meinen Einsatz sicherlich nicht gegeben.

War die Landesausstellung ihr Herzensprojekt?

Moser: Ja, aber mich freut vor allem die allgemeine Entwicklung, etwa bei Freizeitanlagen oder Radwegen. Ich habe mich ja bereits für Radwege eingesetzt, da war es noch nicht der Renner. Bei der Landesausstellung wussten wir auch: Das Einzige, was, neben dem Schloss Pöggstall regionsverbindend wirklich in der Region bleiben wird, ist die Radroute. Die Umsetzung war damals unglaublich schwierig und brauchte fünf Anläufe. Heute führt sie vom Yspertal bis nach Spitz.

Nach dem Bau der Donaubrücke war ihr Wunsch auch eine rasche Verbindung bis nach Pöggstall. Das ist nicht gelungen. Moser: Niederösterreich braucht eine Nord-Süd-Verbindung. Keine Autobahn, aber eine 2+1-Lösung, wo es möglich ist. Selbst die Zwettler Wirtschaft ist daran interessiert, eine Verbindung zur Donau zu haben. Das wichtigste bei der Infrastruktur sind aber Glasfaserleitungen in jedes Haus zu bekommen.

Der Bezirk hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Kulturaushängeschild entwickelt. Wie wichtig ist das Zusammenspiel zwischen Kultur und Politik?

Moser: Es ist nicht nur wichtig, dass man Gebäude renoviert, sondern Aktivitäten in der Region entstehen. Kultur ist Balsam auf die Seele und da geht es nicht um Politik, sondern um die Bürger.

In vier Jahrzehnten passieren auch Fehler. Auf welche blicken Sie nicht gerne zurück? Moser: Ich wüsste nicht, wo die großen Fehler passiert sind. Oftmals denke ich mir nur, man hätte vieles vielleicht noch schneller machen können.

Was planen Sie in der Zeit nach der Politik?

Moser: Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb und ich will mehr mithelfen. Ich spiele gerne Golf und gehe gerne Radfahren. Daneben bin ich auch von meinen drei Enkelkindern sehr gefordert.