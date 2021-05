Seit 1975 thront in Rantenberg die über 20 Meter hohe Tachbergwarte. Aus Sicherheitsgründen darf der hölzerne Aussichtsturm aber bereits seit drei Jahren nicht mehr erklommen werden – das will die ÖVP-Fraktion ändern.

In der vergangenen Gemeinderatssitzung brachten die ÖVP-Mandatare rund um Parteiobmann Georg Ertl einen Dringlichkeitsantrag zur Revitalisierung samt Neugestaltung der Tachbergwarte ein. „Seit einem Jahr stehen wir in Kontakt mit dem Leader-Projekt Wachau-Dunkelsteinerwald, wir wollen die Tachbergwarte als Touristenziel sichern“, erläutert Ertl.

Seit 2018 ist die Tachbergwarte in Rantenberg (Emmersdorf) gesperrt. Georg Ertl, Georg Ertl

Der Parteiobmann stellt zudem eine 60-prozentige Förderung in den Raum: „Wir haben uns diesbezüglich erkundigt, das wäre eine einmalige Chance. Nach unseren Berechnungen könnten wir mit den Mitteln der Regionalförderung einen Zuschuss von rund 90.000 Euro erhalten.“ Er selbst habe auch bereits an einem Konzept für die Aussichtswarte und der Bewerbung der gesamten Region gearbeitet.

Der Dringlichkeitsantrag wurde von den anderen Mandataren einstimmig zur Diskussion angenommen – für den von der ÖVP geforderten Grundsatzbeschluss hat es allerdings nicht gereicht. „Wir sind nicht dagegen“, betont Bürgermeister Richard Hochratner (BNE), „aber es gibt keinen Druck wegen der Förderung und ohne die Bürger miteinzubeziehen, gibt‘s keinen Grundsatzbeschluss.“

Es gebe schließlich viel zu klären: Was genau umgesetzt werden soll, wie die Zufahrtsmöglichkeiten aussehen oder wo Parkflächen geschaffen werden könnten. „Wir rufen ein Bürgerforum ins Leben“, berichtet Hochratner. Und dafür gibt es auch schon ein Datum: Am Donnerstag, 20. Mai, wird in der Mittelschule über die Zukunft der Tachbergwarte diskutiert.