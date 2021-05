Mit einem offenen Brief wendete sich die Radlobby Melk an Stadtrat Peter Rath (ÖVP). Der Grund: Man habe bereits seit Monaten versucht, Rath per Mail zu erreichen, da man Fragen zu dem im Herbst vorgestellten Grünraum- und Ortsbildkonzept habe. Für Radlobby-Sprecher Christian Höller stellen die genannten Details „einiges an Auswirkungen auf die Mobilität in Melk in Aussicht“.

Wie von der NÖN berichtet, zielen die Maßnahmen in Richtung einer klimafitten Stadt mit einer umfangreichen Grün- und Freiraumgestaltung samt minimalem Ressourcenverbrauch:

Daneben sollen Pylonen als Eingangsportale in die Stadt, etwa beim Friedhofsberg, den Touristen den Eintritt in die Altstadt verdeutlichen. Auch die Kreisverkehre bei den Stadteinfahrten sollen künftig Gäste willkommen heißen. Neben einem Metallschriftzug soll auch eine Donauwelle mit Donauschotter Bezug zur Wachau herstellen. Teil des Konzeptes ist auch eine „bestmögliche Nutzung“ des Hauptplatzes.

Radlobby wünscht sich Ideenaustausch

Im offenen Brief weist die Radlobby nochmals auf die Gefahrenstelle Wiener Straße im Bereich Friedhof hin und fordert auch einen Ideenaustausch für ein „bestmögliches Konzept für den Hauptplatz“. „Die Begegnungszone ist eine Schlüsselstelle für den Rad- und Fußverkehr in Melk. Vielleicht können wir ergänzende Ideen einbringen und dazu beitragen, das Bestmögliche aus dem Konzept herauszuholen“, erklärt Höller.

Noch am selben Tag der Veröffentlichung des Radlobby-Briefes meldete sich Rath telefonisch bei Höller. „Er kann sich gerne das Grünraumkonzept anschauen. Ich hab ihm aber schon mehrmals erklärt, dass ich nicht für Radwege zuständig bin. Hier gibt es ohnedies einen eigenen Termin“, betont Rath. Er stehe gerne für ein Gespräch betreffend des Grünraum- und Ortsbildkonzeptes zur Verfügung: „Ich weiß aber schon jetzt, dass es nach wenige Minuten ums Radfahren gehen wird.“

Zum Thema Radfahren will sich die Stadtgemeinde ebenso mit der Radlobby zusammensetzen. Ein bisher angesetzter Termin musste allerdings wegen des Lockdowns verschoben werden. Aufgrund der Komplexität des Themas soll der Termin aber physisch und nicht online stattfinden. Ein neuerlicher Termin mit den Mitgliedern des Ausschusses für Infrastruktur, Mobilität und Raumordnung soll nach dem Ende des Lockdowns vereinbart werden.