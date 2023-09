Die Wiesn ruft - auch im Bezirk Melk

Weißwurst, Bier und Brezn: „O'zapft is!“ hieß es am vergangenen Samstag bereits im Marbacher Festsaal. Die örtliche SPÖ lud zu ihrem zweiten Oktoberfest. „Über 20 Jahre lang veranstalteten wir unseren Heurigen, es musste eine Veränderung her“, erklärt SPÖ-Mandatar Karl Zimmerl die Hintergrundidee. Damit starteten die Marbacher übrigens zeitgleich mit dem Original-Oktoberfest in München. Neben der Dimension und der Dauer gibt es einen weiteren signifikanten Unterschied zur Wiesn: In Marbach gab's keine Maßkrüge. Der Feierlaune tat dies aber keinen Abbruch.

Auf viele Gäste in Feierlaune hoffen auch die Mitgliedsbetriebe von P8: Unter diesem Namen haben sich acht Firmen aus der Region zusammengeschlossen. Und gemeinsam veranstalten sie am Freitag, 29. September, ein Oktoberfest auf dem Parkplatz der Firma Schuster. Ab 14 Uhr geht's los – neben Kulinarik gibt's auch Live-Musik.

Seit über zehn Jahren ist es schon Tradition, dass auch der ASK Bau Pöchhacker Ybbs im Rahmen eines Fußballspiels im Herbst zu einem Oktoberfest einlädt. „Klein, aber fein“ lautet dabei die Devise. Heuer findet dieses am 14. Oktober statt. „Wir hatten ursprünglich im Herbst immer einen kleinen Sturmheurigen, vor genau 14 Jahren haben wir dann erstmals zum Oktoberfest geswitcht und sind dabei geblieben. Im Mittelpunkt steht bei uns zwar das Fußballspiel, im Rahmen dessen unser Fest im überdachten Kantinenbereich und bei unserer Weinbar und der Essensausgabe stattfindet. Heuer steht das Derby gegen Wieselburg am Programm. Das Publikum beim Oktoberfest resultiert zu 95 Prozent aus Besuchern des Fußballspiels“, schildert ASK-Obmann Christian Eplinger.

Fest steigt nach dem Derby Ybbs gegen Wieselburg

Beim ASK-Oktoberfest wird die Wüsterstrom Arena in Oktoberfest-Manier aufgeputzt, die Tische entsprechend dekoriert und dazu gibt es eine große Oktoberfest-Tombola, frisch gezapftes original Münchner Oktoberfestbier, Weißwürste und Brezn. Viele Besucher kommen an diesem Samstag in Tracht auf den Fußballplatz und erhalten dafür auch ein kleines süßes Präsent. „Nach dem Fußballspiel gibt es auch immer zwei bis drei Stunden Live-Musik. Heuer spielt passend für das Derby das Erlauftal Trio auf, danach sorgen die Spieler mit DJ-Musik und ihrer ASK-Bar für Stimmung bis nach Mitternacht. Gefeiert wird immer und meist von beiden Teams – egal wie das Match davor ausgegangen ist“, sagt Obmann Eplinger mit einem Augenzwinkern.

Am Samstag, 14. Oktober, steigt ab 19 Uhr in der Amstettner Remise wieder die „Remisn Wiesn“. 2021 lud man erstmals zur Veranstaltung. Beginn ist um 19 Uhr. „Für die Besucherinnen und Besucher gibt es Grillhendl, Weißwürste, Brezn und viele weitere Schmankerl. Die Nachfrage ist groß, wir rechnen mit bis zu 600 Gästen. Das Fest wird super angenommen“, erklärt Kerstin Aigner von Veranstalter „mado“. Musikalisch unterhalten die „Dirndl Rocker“ und zu späterer Stunde DJ Zeus.