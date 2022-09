Ybbser Maximahl: Mit goldbraunen Schnitzeln zu Silber

Werbung Schule & Beruf Messe Anzeige Ein Wochenende für deine Zukunft!

Der Gourmetguide Falstaff ging auf seine jährliche Schnitzeljagd: Per Online-Abstimmung waren österreichweit Fans der knusprigen Versuchung gefragt, für ihre liebsten Schnitzellokale zu voten. Mit 16 Prozent aller Stimmen in Niederösterreich landete das Ybbser Maximahl auf dem zweiten Platz im Rennen um das beliebteste Schnitzel des Landes.

„Damit habe ich absolut nicht gerechnet“, strahlt Chef Max Dienstbier, „so eine Top-Platzierung zu bekommen, ist ein super Gefühl!“ Der goldbraun-gebackene Klassiker stehe im Ybbser Wirtshaus hoch im Kurs. „Unser Schnitzel ist definitiv in den Top-5 unserer Speisekarte“, erläutert Dienstbier. Der Wirt lege großen Wert auf Tierwohl – und das schmecke man auch.

Als im April 2021 Bilder der katastrophalen Zustände in einem Schweinebetrieb im Bezirk St. Pölten-Land kursierten, stellte Dienstbier den Einkauf um. Von den regionalen Betrieben, aus denen er Fleisch bezieht, hat er sich zuvor selbst ein Bild gemacht: „Mir ist dieses Thema einfach wichtig.“

Der erste Platz im Falstaff-Voting ging an die Kaminstube Zlabinger in Schwarzenau im Bezirk Zwettl, der dritte an den Ybbser Babenbergerhof (der Vorjahressieger) und das Ybbser Gasthaus Mang landete auf dem vierten Platz.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.