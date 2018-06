Der Bühnenaufbau wurde wieder vom Club Ruprechtshofen erledigt, die Technik kam von den Chameleons, Hörmann Records und Eventtechnik Erich Kulicska. Auf der Bühne standen am Freitag die Gitarreros, also die Schüler des Gitarrenkurses von Franz Hörmann, die Chameleons und Amon. Am Samstag sorgte die Jugendmusikkapelle, die „Strings“ und Austropop-Urgestein Erwin Bros für Unterhaltung.