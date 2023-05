SEEbühne in Neumarkt: Auftakt mit Topact

Am 27. Mai ist es wieder so weit: Die „SEEbühne“ in Neumarkt startet mit der ersten Open-Air-Veranstaltung. Als erster Künstler wird der österreichische Topkünstler „Lemo“ zu Gast sein. Dabei wird er Titel aus seinem aktuellen Album „Irgendwas mit dreißig“ zum Besten geben.

Der in Graz aufgewachsene Clemens Kinigadner hatte bereits zahlreiche Hits, wie „Gegen den Wind“ oder „Der Himmel über Wien“. Für Letzteren wurde er auch beim „Amadeus-Award 2017“ als Songwriter des Jahres ausgezeichnet. Davor wird aber noch Dave McKendry die Stimmung anheizen.

Karten gibt es bei jeder oeticket-Verkaufsstelle, unter: 07412/52642 oder am Gemeindeamt in Neumarkt.

