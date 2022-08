Sommerkino an der Donaulände in Persenbeug

Werbung

Vergangenen Samstag fand das Sommerkino an der Donaulände in der Marktgemeinde Persenbeug-Gottsdorf statt. Bürgermeister Gerhard Leeb begrüßte die etwa 200 Gäste zum ersten Freiluftkino.

Gestartet wurde um 17 Uhr mit dem Kinderprogramm „Peterchens Mondfahrt“. Zahlreiche Familien und Jugendlichen machten es sich auf der Wiese neben dem Spielplatz mit ihren Picknickdecken oder mitgebrachten Sesseln bequem.

Die OrganisatorInnen versorgten die Kinobesucher mit Getränken und Popcorn.

Um 19:30 Uhr war es dann so weit - der Dokumentarfilm „Endphase“ des Persenbeuger Filmemachers Hans Hochstöger wurde zum ersten Mal in der Gemeinde vorgeführt. Hans Hochstöger konnte leider nicht persönlich anwesend sein, begrüßte das Publikum jedoch via Videobotschaft aus dem Ausland.

Organisatorin und Gemeinderätin Tamara Leeb zeigte sich erfreut über die Veranstaltung: „Alles in allem ein gelungener Filmeabend an unserer schönen Donaulände“.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.