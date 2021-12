Neue Struktur für Ybbser Rathaus

Knapp 12.000 Euro kostet die von SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner in Auftrag gegebene „strategische Organisationsentwicklung“ für das Ybbser Rathaus im ersten Jahr. Im kommenden Jahr 2022 belaufen sich die Kosten auf 20.100 Euro, 2023 sind noch einmal 5.250 Euro fällig.

„Die Strukturen haben sich in den vergangenen Jahren verändert.“

Ulrike Schachner

Dabei wird mit der externen Beraterin Claudia Fischl-Lubinger die Personalstruktur und das Personalmanagement im Ybbser Rathaus auf neue Beine gestellt. So wurde mit allen Abteilungsleitern ein Prozess gestartet, an dessen Ende verbesserte Strukturen und Arbeitsweisen stehen sollen. Zuletzt fand ein ähnlicher Prozess vor mehr als zehn Jahren unter dem damaligen Bürgermeister Anton Sirlinger (SPÖ) statt. „Die Strukturen haben sich in den vergangenen Jahren verändert. Auf der Gemeinde ist lange nichts passiert. Wir werden einige Dinge gemeinsam überdenken und am Ende hoffe ich, dass wir Ressourcen freibekommen“, erklärt Schachner die Beweggründe zu diesem Schritt.

Kritik an der Beauftragung zur Organisationsentwicklung hagelt es von FPÖ-Gemeinderat Andreas Reithner: „Das haben wir schon unter Sirlinger gemacht und danach ist nie etwas passiert.“ Aussagen, die Schachner dementiert, da zuletzt 2007 nicht der gesamte Prozess durchgeführt wurde. „Wir nehmen uns dieses Mal insgesamt 19 Tage Zeit und es ist auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitern“, betont Schachner. In der vergangenen Gemeinderatssitzung wollten ÖVP und FPÖ den Prozess nicht mittragen, sie enthielten sich ihrer Stimme. „Wir sind dagegen, weil wir überzeugt sind, dass ein solcher Prozess von innen kommt und nur einer externen Beraterin begleitet wird“, argumentiert ÖVP-Stadtrat Gert Kratzer.

Beleuchtung der einzelnen Abteilungen im Rathaus

Kritik gab es an der Entscheidung auch, weil die Opposition Unverständnis darüber äußerte, warum die Ybbser Stadtamtsdirektorin den Prozess nicht selbst begleiten könne. Immerhin wäre dies in der damaligen Ausschreibung für die Stelle als Stadtamtsdirektor, die ebenfalls von Fischl-Lubinger erledigt wurde, auch so angeführt. Ein klares Nein dazu gibt es von der Bürgermeisterin selbst: „Wir sprechen hier von einem Riesenprojekt, welches nicht von der Stadtamtsdirektorin alleine bewältigt werden kann. Wenn das jemand behauptet, hat er keine Ahnung von einer Gemeindestruktur“, ärgert sich Schachner.

Indes ist der Prozess im Ybbser Rathaus bereits gestartet. Neben einem Workshop gab es ebenso ein Infoevent sowie Einzelgespräche für alle Mitarbeiter. Für die Ybbser Bürgermeisterin geht es dabei um eine Ist-Stand-Erhebung mit dem Ziel einer einheitlichen Stellenbeschreibung, an dessen Ende die Arbeitsabläufe optimiert werden.

„Mit der Abhaltung von zahlreichen Beratungstagen wurde der erste Teil des Projektes bereits abgeschlossen“ Ulrike Schachner

Zudem sollen die einzelnen Abteilungen beleuchtet und dabei geprüft werden, ob einzelne Aufgaben eventuell wo anders besser aufgehoben sind. „Die Zeiten haben sich seit 2007 geändert. Und auch die Aufgaben der Mitarbeiter sind mittlerweile mehr geworden. Unsere Mitarbeiter sind sehr positiv gestimmt. Für mich geht es darum, dass unsere Mitarbeiter in der Folge leichter mit ihren Aufgaben umgehen können“, blickt Schachner den langfristigen Prozess bis zum Endergebnis im Jahr 2023 positiv entgegen.

Bis dato wurden insgesamt 15 Tage Arbeit in die zukunftsorientierte Organisationsstruktur gesteckt. „Mit der Abhaltung von zahlreichen Beratungstagen wurde der erste Teil des Projektes bereits abgeschlossen“, erklärt Schachner. In diesem Prozess wurden bisher bereits mehr als 20 Einzelinterviews mit allen Führungskräften und Mitarbeitern im Rathaus durchgeführt.

Dabei gibt es auch bereits erste Maßnahmen: So wurde Personal umgeschichtet, um im Bauamt zusätzliche Ressourcen zu schaffen. Um Kundenfragen rascher beantworten zu können, wurde die Liegenschafts- und Hausverwaltung im Bereich Bürgerservice angesiedelt. „Es ist unser Ziel, dass wir den Anforderungen an eine moderne Verwaltung gerecht werden und auch die Herausforderungen der Generationenwechsel gut meistern können“, sagt Schachner.

„Die Schwierigkeit besteht darin, historisch bedingte Verflechtungen von Abteilungen mit Aufgabengebieten zu entflechten und Fachabteilungen aufzubauen.“ Ulrike Schachner

Intensiv gearbeitet wird aktuell auch an einem neuen Organigramm, welche die genauen Strukturen für die rund 100 Gemeindemitarbeiter aufzeigt. Ab Anfang 2022 wird mit der Überarbeitung der Stellenbeschreibungen begonnen. Für Schachner ein wichtiger, aber herausfordernder Prozess: „Die Schwierigkeit besteht darin, historisch bedingte Verflechtungen von Abteilungen mit Aufgabengebieten zu entflechten und Fachabteilungen aufzubauen.“