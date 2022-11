Weihnachtsgeschäft: Handel im Bezirk Melk zeigt Zuversicht

Werbung

Rund drei Wochen sind es noch bis Weihnachten. Ein guter Zeitpunkt also, um etwa über Geschenke oder Dekorationen nachzudenken. Das vergangene, erste Adventwochenende bot hier, vor allem durch den stark umworbenen Black Friday, bereits eine Gelegenheit. Der Handel ist optimistisch − ob dies so bleibt, hängt auch von der Reaktion der Menschen auf die Teuerungen ab.

Die Bezirksstellenobfrau der WKO, Silvia Rupp, war mit dem Start des Weihnachtsgeschäfts zufrieden: „Das erste Wochenende ist sehr gut gewesen.“ Mit dem Kaufen hätten sich die meisten zwar noch zurückgehalten, Rupp hofft jedoch, dass sich dies noch ändern wird.

Heidi Pitterle, Gabriele Ebner, Elfi Stadler und Herta Potapow-Kittenberger von Schmuck Kittenberger in Pöchlarn freuen sich auf die kommende Zeit. Foto: privat

An der Kaufbereitschaft der Kundinnen und Kunden zweifelt auch Maria Eva Graf von Mode Graf in Melk und Scheibbs nicht. Griffen viele im Vorjahr, aufgrund des vorübergehenden Lockdowns, auf Online-Anbieter zurück, sieht sie heuer wieder mehr Zusprüche für lokale Geschäfte: „Ich glaube schon, dass die Leute wieder raus und sich beraten lassen wollen“, erklärt sie. Ähnlich optimistisch zeigt man sich auch bei Schmuck Kittenberger aus Pöchlarn. Geschäftsführerin Herta Potapow-Kittenberger sagt: „In dieser immer noch nicht ganz so einfachen Zeit blicken wir positiv auf den Advent, und die Regionalität, denke ich, hat wieder einen hohen Stellenwert“, weiß sie.

Regionalität im Vormarsch, Teuerung im Hinterkopf

Genau hier setzte die Aktion „#ichkaufelokal“ der WKO an und färbte den vergangenen, „schwarzen Freitag“ blau-gelb. Bei einem regionalen Kauf konnte man bis zu 300 Euro zurückerhalten. Silvia Rupp verbuchte die Aktion als Erfolg: „Es ist gut angekommen, ich glaube, dass die Leute heuer wieder bei uns kaufen!“

Die steigenden Preise sind dieser Tage besonders präsent − ob sie auf das Kaufverhalten der Menschen Einfluss nehmen, ist unklar. Daniela Koch, Managerin des Löwenparks Melk, schätzt das Geschäft heuer als besonders unvorhersehbar ein: „Normalerweise wissen wir im Vorhinein schon ungefähr ein paar Trends, dieses Jahr kann man keine Vermutungen anstellen. Das ist die Schwierigkeit“, bedauert sie. Ob die Kundschaft das Geld zusammenhalten wird, kann sie schwer einschätzen, bei den Kindern glaubt sie aber nicht an Einsparungen. Man würde eher bei sich selbst oder bei Essen und Getränken kürzertreten. „Ich denke, dass manche nicht so tief in die Tasche greifen werden“, äußert auch Rupp eine ähnliche Vermutung.

Vermehrte Punsch-Kontrollen im Bezirk

Wer heuer beim Adventmarktbesuch zu tief ins Häferl schaut und sich dann hinter das Steuer setzt,wirdwohlnichtungestraft

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.