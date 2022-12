Zeichen gegen Gewalt an Frauen auch in Melk

Werbung

Die ersten beiden Adventwochen stehen jährlich im Zeichen der Bewusstseinskampagne „Orange the World“, die auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen soll. Die Soroptimistinnen Melk Colomania setzten in diesem Jahr den Schwerpunkt der Kampagne auf Gewaltprävention. „Jede fünfte Frau wird Opfer von Gewalt. Es ist wichtig, mit der Signalfarbe Orange auf das Thema aufmerksam zu machen“, meint Soroptimistinnen-Präsidentin Eveline Tanzer.

So wurde als Zeichen in der Bezirkshauptstadt gar der Kolomanibrunnen am Rathausplatz in Orange verhüllt. Gewalt hat für Tanzer aber viele Formen: So muss es nicht nur die körperliche Gewalt sein, die Frauen erfahren. Sie erzählt von einer 28-Jährigen aus dem Bezirk, die für einen Job abgelehnt wurde, „weil sie sicher bald schwanger werde“. „Uns ist es in diesem Jahr verstärkt um die Prävention gegangen und darum, wie wir die Gesellschaft sensibilisieren können“, meint Tanzer. 56 Prozent aller Fälle seien psychische Gewalt, der Rest körperliche.

Zahl der Betretungsverbote steigt jährlich dramatisch

Die Soroptimistinnen im Bezirk Melk gelten beim Thema als Vorreiterinnen. So schafften sie es, dass der Lebensmittelkonzern REWE Notrufnummern auf den Kassabons druckte, in Lokalen liegen Bierdeckeln mit wichtigen Kontakten auf. Dass die Kampagne notwendig ist, zeigt ein Blick auf die aktuellen Zahlen. Lag die Zahl der Betretungsverbote im Bezirk Melk im Jahr 2019 noch bei unter 100, ist in den vergangenen Jahren eine stetige Steigerung zu verzeichnen.

Im Vorjahr sprach die Polizei schon 151 Betretungsverbote aus, in diesem Jahr liegt der Wert bereits bei 140 Fällen. Besonders in Erinnerung ist dabei ein Fall: Im Juni attackierte ein Mann seine Ex-Frau mit einem Messer. Die Frau überlebte, da der Angriff direkt im Melker Krankenhaus stattfand. „Dass die Zahlen steigen, zeigt aber auch, dass sich die Opfer etwas sagen trauen. Die Dunkelziffer ist leider immer noch um ein Vielfaches höher“, weiß Alexander Grohs vom Verein Neustart, der seit 2021 verpflichtende Gewaltberatung für Täter durchführt. „Männer wollen sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen und sehen Beratung oft als Schwäche. Je früher man damit startet, umso besser“, betont Grohs.

Der Melker Stadtchef Patrick Strobl (ÖVP) erinnert daran, dass die Gesellschaft gemeinsam Ohren und Augen offenhalten muss: „Jede Gewalttat ist eine zu viel.“ Um hier ein weiteres Zeichen zu setzen, wird in fünf Gemeinden rund um die Bezirkshauptstadt künftig ein mobiles Jugendteam mit Streetworkerinnen und -workern im Einsatz sein.

