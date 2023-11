Weiten: Kirchenorgel feiert „25er“

Der 26. Oktober 1998 war für die Mutterpfarre Weiten ein Freudentag. An diesem Tag wurde erstmals mit der neuen Kirchenorgel (Vonbank-Orgel) eine heilige Messe musikalisch umrahmt. Und jetzt, ein Vierteljahrhundert später, erinnerte man sich an diesen Tag mit einem besonderen Gottesdienst. War es damals Franz Reithner, der die Orgel erklingen ließ, so war es im Jubiläumsjahr Bruno Rixinger. Zur Aufführung gelangte die ,,Orgelmesse Nr. 1 in C-Dur von Theodor Grünberger“. Kantorin war Renate Steiner, den Gottesdienst feierten Pfarrvikar Igor Korytak und Diakon Rupert Kremser.

Bruno Rixinger erklärt: „Die Orgelmesse von Grünberger eignet sich bestens, um die vielfältigen Klangmöglichkeiten unserer Orgel darzustellen. Trotzdem ist es nur ein Bruchteil der möglichen Registerkombinationen.“ Im Anschluss hatten Interessierte die Möglichkeit, das Innere der Orgel zu besichtigen. Mit einigen interessanten Details konnte der Organist, der seit rund vier Jahrzehnten das Orgelspiel betreibt, aufwarten.

Die alte Orgel wurde im April 1997 abgebaut und gehörte damit der Vergangenheit an. April und Mai 1998 war es dann so weit: die Orgel wurde aufgebaut und die Pfeifen eingebaut. Beim Stimmen der Orgel kam dann die Hiobsbotschaft, dass es große Probleme beim Unterbau gab und sich der Boden senkte. Am Nationalfeiertag des Jahres 1998 wurde von Prälat Walter Graf die „Königin der Instrumente“ geweiht.

Eckdaten der Orgel: 22 Register, verteilt auf zwei Manuale und ein Pedal, 1.440 Pfeifen, Kosten: 2.800.000 ATS (203.483 Euro), Inflationsrechner: 5.064.588 ATS (368.058 Euro).