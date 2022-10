Petition in Mank gestartet: Verkehr ist zu laut

„Ich möchte der Politik in unserer Stadtgemeinde einen Stups geben“, sagt Wolfgang Sandler, Autor der Petition für die Ortskernentwicklung in Mank. Mit einer 22-seitigen Petition, in der er zahlreiche Vorschläge formulierte, suchte der Pensionist bei den – seiner Meinung nach – betroffenen Bürgerinnen und Bürgern Zuspruch, um einen Appell an die Politik zu richten. Das erhöhte Verkehrsaufkommen zu Stoßzeiten im Stadtkern sei für Sandler ein großes Problem: „Man ist ständig dem Autolärm ausgesetzt, und für Fußgängerinnen und Fußgänger, besonders für Kinder, ist es sehr gefährlich, durch Mank zu gehen.“ Besonders Sorgen bereitet Sandler der geplante Bau des neuen Eurospar neben dem Molkereigebiet. Sollte dieser durchgeführt werden, so erhöhe sich das Verkehrsaufkommen weiter. „Die Kinder, die in zehn Jahren von den neuen Wohnungen im Molkereigebiet in die Schule gehen, wären dem Verkehr ausgeliefert“, fürchtet er. Weiters wünscht er sich für den Ortskern eine durchgehende erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Leonhardsberger: „Viele, sehr gute Vorschläge dabei“

Bürgermeister Martin Leonhardsberger (ÖVP) zeigt sich dankbar für die Vorschläge von Wolfgang Sandler. „Es sind viele, sehr gute Vorschläge dabei. Einige haben wir auch schon versucht, umzusetzen und sind im Zuge der Stadterneuerung im Gespräch“, sagt er. Für Leonhardsberger lag der Fokus der vergangenen Jahre beim Ausbau der Infrastruktur und Versorgung der Bevölkerung im Ortskern: „Wir mussten erst schauen, dass wir einen funktionierenden Ortskern mit genügend Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Freizeitaktivitäten haben. Jetzt ist es Zeit, die Verkehrsplanung anzugehen.“

Der Großteil der Mankerinnen und Manker wohne weniger als einen Kilometer vom Zentrum entfernt − laut Leonhardsberger könne man auf diesen Strecken den Pkw durch das Fahrrad ersetzen. Dazu möchte er im Zuge der Verkehrsplanung sichere Rad- und Fußwege installieren und sich auch mit dem Verschönerungsverein um die optische Gestaltung kümmern. „Als gelernter Raum- und Stadtplaner weiß ich natürlich, dass sich eine Geschwindigkeitsreduktion positiv auf die Lautstärke und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auswirkt“, betont der Bürgermeister gegenüber der NÖN.

Manche Forderungen, wie beispielsweise eine Umfahrungsstraße von Mank zu bauen, lehnt der Bürgermeister aktuell allerdings ab. „Für das haben wir nicht die nötige Frequenz. Es braucht mindestens 10.000 Kraftfahrzeuge, die pro Tag durch den Ortskern fahren. Laut aktuellen Messungen liegen wir bei rund 3.000“, erklärt Leonhardsberger.

