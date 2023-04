Der große Krummnußbaumer Umzug: Friseurinnen sind die Ersten!

„Am Anfang war es ein wenig komisch, aber wir haben uns daran gewöhnt“, sagt Petra Kerndler-Wiederkehr mit einem Schmunzeln. Die Friseurmeisterin und ihre Kollegin Daniela Palmetzhofer sind nämlich aktuell noch „allein“ im neuen Ortszentrum in Krummnußbaum. Sie eröffnete am vergangenen Dienstag als erste ihren Salon „HaarGenuss“ im Neubau. Die „Nachbarn“ im Erdgeschoss – das Gemeindeamt, ein Café, der Nahversorger, ein „Unverpackt-Laden“ – sind noch nicht eingezogen.

Die Übersiedlung von der Hauptstraße ins neue Ortszentrum sei schon ganz schön fordernd gewesen, der Eröffnungstag lief laut Kerndler-Wiederkehr aber dann ganz nach Plan. „Wir haben mit Sekt und Sekt Orange angestoßen, danach war‘s eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag“, sagt die Friseurmeisterin, die seit August 2020 ihren Salon in Krummnußbaum betreibt.

Adeg eröffnet und Gemeinde übersiedelt Ende April

Die Kundschaft sei schon richtig neugierig auf die neuen, größeren Räumlichkeiten gewesen. „Ich bin selbst sehr zufrieden und fühl‘ mich richtig wohl – alles ist so schön groß und modern“, erzählt Kerndler-Wiederkehr. Die Korken knallen lassen werden die Friseurinnen ganz bestimmt auch am Samstag, 29. April, wenn die Gemeinde zur großen Eröffnungsfeier lädt. Bis dahin werden noch einige Umzugskartons gepackt und geschleppt. Feststeht jedenfalls, dass der Adeg-Markt am Donnerstag, 20. April, eröffnen wird. Zeitgleich übersiedelt das Gemeindeamt, daher ist von Mittwoch, 19. April, bis Freitag, 21. April, das Bauamt sowie das Meldeamt geschlossen.

Auf das Grande Finale des Mammutprojektes „Ortszentrum“ freut sich ÖVP-Ortschef Bernhard Kerndler schon sehr. „Erst herrschte Skepsis gegenüber dem Projekt, dann folgte Akzeptanz und jetzt die Vorfreude. Das neue Ortszentrum ist ein Meilenstein!“

Im Juli 2021 starteten die Arbeiten für das Ortszentrum. Am Samstag, 29. April, schmeißt die Gemeinde ein großes Eröffnungsfest. Im Obergeschoss befinden sich Wohnungen, die Übergabe ist für Ende Juni angesetzt. Foto: NÖN, Leonie Scheer

