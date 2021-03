Nach altem Volksglauben fliegen am Gründonnerstag alle Kirchenglocken nach Rom, deren Funktion übernehmen einstweilen die Ratschenkinder. In der Karwoche, geprägt durch Stille und Besinnung, erfüllt nur das knarrende Geräusch der traditionell hölzernen Ratsche die Straßen des Bezirks Melk.

2020 „Ratschen in Patschen“ im eigenen Garten

Im vergangenen Jahr wurde die Ratsche aber nicht im Gleichklang geschwungen – dank der Pandemie musste das volkstümliche Instrument vorerst stumm bleiben. Ein Jahr nach Beginn der Pandemie soll sich dies wieder ändern, denn den Kindern wird es erlaubt, mit adäquaten Covid-19-Regeln durch die Ortschaften zu ziehen und die Geräuschkulisse nach Volksglauben gebührend zu erhöhen.

Lautet das Motto im vergangenen Jahr „Ratschen in Patschen“, wo zahlreiche Kinder im Bezirk im eigenen Garten ihre Ratsche betätigt haben, kehrt man in diesem Jahr wieder halbwegs zu einer Normalität zurück. So darf laut Martina Bender von der Diözese St. Pölten das Ratschen unter Einhaltung der derzeit geltenden Sicherheitsbestimmungen abgehalten werden.

Die Kinder müssen dabei allerdings einen Mund-Nasen-Schutz, über 14-Jährige eine FFP2-Maske, tragen. Weiterhin verzichten müssen die Ratschenkinder auf ihren traditionellen Gesang. Daneben dürfen sie die Wohnbereiche nicht betreten, allerdings darf eine Person Geschenke oder Spenden annehmen. „Es soll nur eine Person aus der Gruppe die Geschenke angreifen“, erklärt Bender.

„Hoffen auf positive Rückmeldungen“

Eine besondere Herausforderung könnten die Reaktionen der Gesellschaft werden, welche in der Karwoche alljährlich von der lauten Ratsche überrascht werden, erklärt Bender. „Wir hoffen, dass die Leute den Kindern positiv gegenübertreten“, meint sie. Denn, nachdem die Ratsche im vergangenen Jahr pausieren musste, hofft sie, dass die Tradition 2021 nicht in Vergessenheit geraten ist.

Ganz ausgeblieben sind die „Ratscher“ im vergangenen Jahr jedoch nicht: Die Initiative „Ratschen in Patschen“ sollte ein Ausbleiben des Brauches verhindern. Die Aktion wurde etwa vom damaligen Pfarrer Daniel Kostrzycki vom Dekanat Ybbs ins Leben gerufen.

Wie viele Gruppen in diesem Jahr ihre Runden durch die Gemeinden ziehen, kann die Diözese nicht exakt sagen, da dies pfarrintern geregelt wird. „Wir gehen aber davon aus, dass in diesem Jahr weniger Gruppen durch den Ort ziehen als noch in den Jahren davor“, meint Bender.

Elisabeth, Matthias und Markus Mayrhofer aus Loosdorf (linkes Bild) sowie Viktoria, Konstantin und Mama Ursula Bacher ratschten im vergangenen Jahr im eigenen Garten. Archiv/privat, Archiv/privat

Eine, die bereits jahrelang Ratschenkinder durch die Gemeinde begleitet, ist Herta Hinterndorfer aus Münichreith-Laimbach. Die Pfarrgemeinderätin erzählt, dass in ihrer Gemeinde meist drei bis vier Kinder pro Gruppe unterwegs sind.

Hinterndorfers Kinder waren selbst oft genug Teil der Ratschengruppe. Sie begleitet die Kinder aber auch, um sich für die Allgemeinheit zu engagieren. „Die Zeit als Begleiterin hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Für die Kinder ist es auch ein Ansporn, miteinander Verantwortung zu übernehmen“, erzählt sie aus ihren zehn Jahren an der Seite der „Ratscher“.

Süßigkeiten, Taschengeld und bunte Ostereier motivieren die Kinder besonders, sich einer Ratschengruppe anzuschließen, schmunzelt Hinterndorfer.

Für Valentina Pichler, einem ehemaligen Ratschenkind aus Hofamt Priel, waren die kleinen Geschenke vor Ostern ebenfalls ein Impuls, an dem Brauchtum mitzuwirken. Darüber hinaus ist die Teilhabe am Ratschen in ihrer Familie Tradition, weswegen auch sie um die Häuser ziehen wollte. Die jetzige Corona-Situation ist aber gerade für die Kleinsten eine besondere Herausforderung. Das weiß auch Bender: „Die unterschiedlichen Ansichten der Eltern zur aktuellen Lage können mitunter zu Konflikten führen.“

Die vorherrschende Pandemie sieht Hinterndorfer nicht als Hinderungsgrund, das Ratschen auszulassen: „Ich hätte keine Bedenken, wenn meine Kinder während der Pandemie beim Ratschen mitmachen möchten.“

„Es würde mich freuen, wenn wir zu den typischen Ratschenzeiten die Klänge in unseren Gassen hören würden.“Bettina Feilinger

In Albrechtsberg, einer Katastralgemeinde Loosdorfs, wird man dieses Jahr abermals auf das „Ratschen in Patschen“ setzen. Während die Pfarre Loosdorf die normalen Runden mit den Ratschenkindern zieht, entschloss sich die Dorfgemeinschaft in Albrechtsberg, auf den Erfahrungen aus dem Vorjahr aufzubauen.

„Aufgrund der aktuellen Situation bleiben wir beim ‚Ratschen in Patschen‘ und hoffen, dass aus der Dorfgemeinschaft viele Bürger mitmachen“, betont Pfarrgemeinderätin Bettina Feilinger. Sie hofft, dass zu den Osterfeiertagen ab Gründonnerstag die Ratschen im Dorf erklingen: „Es würde mich freuen, wenn wir zu den typischen Ratschenzeiten die traditionellen Klänge in unseren Gassen hören würden.“

Indes laufen in den Pfarren die Vorbereitungen auf die Osterliturgie auf Hochtouren. Im Stift Melk hat man mit Sorgfalt und mit Blick auf die geltenden Rahmenbedingungen die Osterliturgie geplant. So ist eine Voranmeldung sowie eine Registrierung beim Betreten der Kirche notwendig. Am Palmsonntag wird die Messe um 9 Uhr vor dem Gartenpavillon im Stiftspark abgehalten. „Wir bitten aber alle Interessierten, vor dem Besuch auf unsere Homepage zu schauen. Dort wird immer der aktuellste Stand angezeigt“, erklärt Abt Georg Wilfinger.