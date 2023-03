Drei Jahre Corona im Bezirk Melk: Vom ersten bis zum 58.557. Fall

15. März 2020. Die NÖ Landessanitätsdirektion bestätigt den ersten positiven Coronavirus-Fall im Bezirk Melk. Die Person hatte sich beim Skiurlaub angesteckt. Dies war der allererste nachgewiesene Corona-Fall im Bezirk, in den vergangenen drei Jahren sollten zigtausende Folgen: Seit Beginn der Pandemie wurden laut Angaben der Bezirkshauptmannschaft Melk im Bezirk insgesamt 58.557 bestätigte Fälle erfasst (Stand 10.03.2023; 10.30 Uhr). „Nach den uns vorliegenden Daten sind 329 Personen in Folge einer Infektion verstorben“, gibt Bezirkshauptfrau Daniela Obleser Einblick in die Statistik.

Die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen erreichte im März 2022 ihren traurigen Höchststand. „Konkret am 15.03.2022 mit 687 neuen bestätigten Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz zu diesem Zeitpunkt betrug laut AGES-Dashboard 4.477,1“, erklärt Obleser.

Der bürokratische Aufwand, den die Pandemie für die Bezirkshauptmannschaften mit sich brachte, war gigantisch. „In Spitzenzeiten hatte der Covid-19-Stab der Bezirkshauptmannschaft Melk rund 90 Mitglieder, die gleichzeitig im Einsatz waren.“ Der bürokratische Aufwand habe sich über den Verlauf der Pandemie stetig geändert, mittlerweile seien viele Abläufe automatisiert.

Seit Ende Februar 2023 lasse sich eine „auf hohem Niveau stagnierende Entwicklung der Infektionslage“ beobachten, wobei sich aktuell ein leichter Abwärtstrend abzeichnet, berichtet Obleser: „Momentan gelten 434 Personen als erkrankt, in 39 der 40 Gemeinden wurden positive Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 370,7.“

Bereits einige Tage bevor die NÖ Landessanitätsdirektion den ersten Corona-Fall im Bezirk Melk vermeldete, wurde der erste Covid-Patient – eine Person aus dem Bezirk St. Pölten-Land – ins Melker Landesklinikum gebracht. Insgesamt wurden hier zwischen Anfang 2020 bis zum Montag dieser Woche 1.281 Corona-Fälle behandelt. Ende Februar 2020 wurde Melk zum ersten Covid-Spital in ganz Niederösterreich erkoren. „Diese Wochen der ‚ersten Welle‘ waren für uns alle eine Ausnahmesituation, die uns an unsere Limits und darüber hinaus gebracht hat. Viel Zeit zum Nachdenken blieb nicht, also haben wir zusammengehalten und diese neue Erkrankung kennengelernt und Erfahrungen gesammelt“, erinnert sich Primar Harald Stingl, Leiter der Inneren Medizin, zurück. Mittlerweile werden Patientinnen und Patienten mit Covid-19 routinemäßig „in praktisch jedem Krankenhaus“ betreut: „Diese Erkrankung ist somit in der ‚Normalität‘ neben vielen anderen Erkrankungen angekommen.“

„Es gibt einfach nach wie vor viele Ansteckungen“

Derzeit befinden sich vier Corona-Patienten im Melker Spital zur Behandlung. Aber auch wenn der prozentuelle Anteil der positiven Fälle, die im Spital behandelt werden müssen, aktuell geringer ist, sei trotzdem eine „relevant große Zahl an Covid-Patientinnen und -Patienten in stationärer Behandlung in den Kliniken“, wie Stingl sagt: „Es gibt einfach aktuell immer noch viele Ansteckungen. Insgesamt sind die Verläufe – im Durchschnitt! – aber milder, Intensiv-Aufenthalte sind eher die Ausnahme.“ In vielen Fällen verlaufe die Erkrankung eher wie ein typischer Virusinfekt – dies sei auf die bessere Immunitätslage durch Impfungen und durchgemachte Infektionen zurückzuführen, aber auch mit den milderen Verläufen durch die Mutationen. „Erwähnen sollte man allerdings“, sagt Stingl, „dass es bei ungeimpften Personen immer noch schwere Verläufe gibt, auch wenn diese seltener geworden sind.“

Drei Jahre Corona: Protokoll eines Ausnahmezustandes (Auszug)

15. März 2020: NÖ Landessanitätsdirektion bestätigt den ersten positiven Coronavirus-Fall im Bezirk Melk.

Mitte März 2020 taucht in der Blindenmarkter Volksschule der erste Cluster mit Volksschulkindern auf.

Im Herbst 2020 fallen die Temperaturen – und die Zahlen stiegen wieder. Schnell wird klar, dass keine Region von der Pandemie verschont bleibt. Es kommt etwa zu Clustern in Krummnußbaum und auch im Südlichen Waldviertel, das sich zuvor in der „Corona-Statistik“ des Bezirks immer im unteren Bereich einreihte.

Im Februar 2021 entsteht der damals größte Cluster rund um einen Kindergarten in Loosdorf. Insgesamt ordnete die Bezirkshauptmannschaft dem Cluster mehr als 130 Fälle zu.

Ende 2020: Erster Nadelstich gegen Corona. Auf das große Testen - eine Mammutaufgabe für die Gemeinden und die Behörde - folgte das große Impfen. Stefanie Pichler, Bewohnerin des Pöchlarner SeneCuras, bekam Ende Dezember als Erste (und mit 96) im Bezirk die Spritze gegen Covid verabreicht. „Kurz und schmerzlos war‘s!“, sagte sie damals im NÖN-Interview.

Während im Bezirk ab dem Frühjahr 2021 die Spritzen aufgezogen werden, formieren sich auch jene, die gegen die Corona-Politik demonstrieren. In Melk, Pöchlarn, Ybbs und der Manker Region gehen sie auf die Straße. In Mank kommt es am ersten Adventssonntag zur Eskalation: Lautstark protestieren die Demonstrierenden direkt vor dem Privathaus des ÖVP-Stadtchefs Martin Leonhardsberger. Die Organisatorin entschuldigt sich, es kommt zur Aussprache.

Oktober/November 2021: Im Bezirk Melk sorgen die hohen Fallzahlen für österreichweite Schlagzeilen: Tagelang ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk damals so hoch wie nirgends in der Republik. Am 23. Oktober folgen schärfere Maßnahmen: die Ausreisekontrollen. Knapp zwei Wochen später sind sie aber wieder vom Tisch. In diesem Zeitraum kontrolliert die Polizei 21.014 Fahrzeuge und 29.023 Personen. Es kommt zu 412 Zurückweisungen, weil kein gültiger 3G-Nachweis vorliegt. Wer sich weigert, wird gestraft: 14 Anzeigen.

2022 wird der Corona-Griff lockerer, der Alltag weniger eingeschränkt. Neben (Auswirkungen auf die Wirtschaft oder Kultur spaltet Corona auch Parteifreunde: Im Februar kommt es zu mehreren Rücktritten in der ÖVP in Texingtal und Kirnberg. Im Sommer spalten sich die Emmersdorfer Grünen ab, die Bürgerliste „Blume“ wurde gegründet.

