Melk parkt gratis über Mittag, aber wo parkt man am günstigsten?

Die Debatte um das Gratis-Parken rund um die Mittagszeit ist beinahe so alt, wie die Einführung der gebührenpflichtigen Kurzparkzone im Jahr 2016. Bereits 2017 tauchte das Thema erstmals breit in der Öffentlichkeit auf, als fünf Geschäfte der Innenstadt binnen kürzester Zeit ihre Tore schlossen. Damals stand, neben dem Ende von ausgedehnten Mittagsschließzeiten, auch das Thema Gratis-Parken über Mittag im Mittelpunkt der Diskussion. Kurz danach trat die damalige Zunftzeichen-Obfrau und jetzige ÖVP-Gemeinderätin Ilse Kossarz mit dem Wunsch des freien Parkens über Mittag an die Öffentlichkeit. „Das ist in allen Städten, die Gebühren erheben, eigentlich so üblich“, sagte sie damals zur NÖN.

2019 kam dann Bewegung in die Angelegenheit und die Stadtgemeinde kündigte an, über die Thematik zu entscheiden, sobald das geplante Parkhaus beim Boulevard fertig ist.

Im Wahlkampf 2020 entdeckten die Grünen das Thema für sich und die damalige Spitzenkandidatin Bettina Schneck könnte sich „eine Gratis-Stunde zu Mittag gut vorstellen“, Stadtchef Patrick Strobl (ÖVP) war damals aufgrund der notwendigen Einnahmen dagegen.

Danach kam Corona und im Jahr 2021 ein Dringlichkeitsantrag der SPÖ zur Abschaffung der Parkgebühren zwischen 12 und 13 Uhr. Alle Oppositionsparteien stimmten damals dafür, einzig die ÖVP dagegen. Man wolle die genauen Kosten für die Aktion wissen.

Jetzt die Wende: In der jüngsten Gemeinderatssitzung stimmte der Gemeinderat dem Gratis-Parken zwischen 12 und 13.30 Uhr zu. Die Einnahmen reduzieren sich dadurch um rund 20 Prozent, wie Strobl der NÖN mitteilt. Die Neuerung ist mit 1. Jänner 2024 gültig. Auch zur Freude der Oppositionsparteien, die allerdings einen Wermutstropfen mit der gleichzeitigen Erhöhung der Parkgebühren sehen. „Dass unser Vorschlag nach zwei Jahren umgesetzt wurde, zeigt, dass die Stimme der Bürger öfters gehört werden sollte. Ein Wermutstropfen ist die damit verbundene Gebührenerhöhung, die nicht in unserem Sinne ist, aber Teil des Abstimmungspunktes war“, betont SPÖ-Klubsprecher Leopold Emminger. Für FPÖ-Gemeinderat Rudolf Kuntner ist die Abschaffung „höchste Zeit“: „Ich bin ja generell gegen die Parkgebühr.“

War die ÖVP tatsächlich immer für Gratis-Parken?

Strobl selbst postete nach dem Beschluss direkt auf Facebook: „Nächste Zusage eingehalten“. Welche Zusage aber? Immerhin gab es von der ÖVP die vergangenen Jahre kein Ansinnen, das Gratis - Parken einzuführen. „Stimmt nicht“, kontert Strobl, „Die Zusage haben wir nie öffentlich gemacht, es war aber Thema beim WorldCafe 2019 und auch bei Gesprächen mit Zunftzeichen-Obmann Markus Madar 2021. Mir war nur immer wichtig, dass es keine Einzelmaßnahmen gibt und wir auf das Mobilitätskonzept warten.“ So habe man damals den SPÖ Dringlichkeitsantrag wegen der fehlenden Kosten, nicht aber wegen der Thematik abgelehnt.

Apropos Kosten: Aktuell kosten 30 Minuten 50 Cent (ab 2024: 60 Cent), je weitere sechs Minuten 0,10 Cent (ab 2024 je zehn Minuten: 30 Cent). In den Grünen Zonen ändert sich die ganztägige Gebühr von 2,50 Euro auf vier Euro. Kurios dabei ist, dass jede Stunde einen unterschiedlichen Tarif hat: Eigentlich würden drei Stunden 4,20 Euro kosten. Die Erklärung der Stadtgemeinde: die erste Stunde kostet 60 Cent, die zweite 1,80 Euro und die dritte 1,60 Euro. Die Erhöhung der Parkgebühr erfolgt allerdings das erste Mal seit der Einführung vor sieben Jahren.

Dass die Stadt damit die teuersten Kurzparker-Tarife in der Region hat, lässt Strobl nicht gelten und erinnert daran, wie man vergleicht: „Bei uns zahlt man die erste Stunde 60 Cent, bei anderen einen Euro. Zudem haben jetzt viele die Möglichkeit, über Mittag Besorgungen kostenlos zu erledigen“,