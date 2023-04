Ärger um Falschparker in Hürm

In einem Facebook-Posting wandte sich die Gemeinde vergangene Woche an Parkende in den Siedlungsstraßen. Das Problem: Oft werde die Fahrbahn trotz vorhandenem Parkstreifen verstellt, sodass Einsatzfahrzeuge keinen Platz zum Durchfahren haben würden. „Es gab zum Glück noch keinen derartigen Vorfall, dass ein Feuerwehrauto nicht durchgekommen wäre, aber wenn man sich manchmal in Hürm umsieht, geht es sich oft nicht aus“, sagt Kommandant Michael Obruca.

Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) müssen, wenn es ausgewiesene Parkflächen gibt, diese benützt werden. Möchte man das Fahrzeug am Fahrbahnrand abstellen, so müssen für das Parken mindestens zwei Fahrstreifen frei bleiben. In einigen Fällen in Hürm sind die Straßen, extra mit Parkstreifen ausgestattet. „Wir haben diese extra angelegt, um die Fahrzeuge von der Fahrbahn fernzuhalten“, sagt Bürgermeister Johannes Zuser (ÖVP). „Oft stehen die Autos aber auf der anderen Straßenseite teilweise auf dem Gehweg“, ärgert sich der Ortschef.

Zuser hofft, mit dem Facebook-Posting ein Bewusstsein in der Hürmer Bevölkerung schaffen zu können, um weiterhin auch die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner gewährleisten zu können. „Ich hoffe, dass wirklich niemals Einsatzfahrzeuge, wie zum Beispiel die Feuerwehr, durch die zugeparkten Straßen müssen und dadurch ein Einsatz verzögert werden würde“, appelliert der Bürgermeister.

