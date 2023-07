Bildergalerie: Das war das Sportfest in Hofamt Priel

Am vergangenen Wochenende wurde in Hofamt Priel das Sportfest zelebriert. Am Freitag heizte das Konzert der „Grubertaler“ die Stimmung an. Am Samstag mutierte das Konzert-Flair im Zuge der „Offside-Party“ in eine Disco. Am Sonntag wurden die Gäste nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch verwöhnt. Denn beim Frühschoppen samt Messe tischten die Sportler einige Schmankerl auf. Die „Weinser Teufeln“ sorgten für gute Stimmung.