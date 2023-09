Sommerpause vorbei: Das „Road“ in der Region Ybbs ist zurück

Der Parkplatz ist gefüllt, die Lichter im Outback Roadhouse leuchten – und zahlreiche Getränke werden ausgeschenkt. Das kann nur eines bedeuten: Das „Road“ ist aus der Sommerpause zurück.

Von Mai bis Ende August hatte das Outback Roadhouse geschlossen, am vergangenen Wochenende war wieder Party angesagt. „Wir wollen das Roadhouse in der Hauptsaison attraktiv führen. Im Sommer ist einfach eher die 'Festzeit', das passt perfekt so“, begründet Geschäftsführer Gerhard Buchinger die Sommerpause.

Das „Road“ startet mit einer besonderen Neuerung in die Party-Saison. Die sogenannte „Blackcard“ wird jedes Monat an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesbezüglichen Gewinnspiels verlost. Und die wird bei eingefleischten „Roadianern“ hoch im Kurs stehen: Wer sie gewinnt, kann einen Monat lang Freigetränke konsumieren.

Auch im Excalibur wird der Saisonstart gefeiert

Zurück zur Eröffnungsparty am vergangenen Wochenende: Die Freude über das Comeback war groß – sowohl bei den Gästen, als auch bei den Betreibern. „Wir waren mit dem ersten Wochenende sehr zufrieden, es war sensationell. Wir haben zwar damit gerechnet, dass einige Gäste kommen werden, aber, dass es so viele sind hat uns sehr gefreut“, strahlt Buchinger.

Für die nächsten Monate seien bereits einige Events im Outback Roadhouse geplant. Ebenso neu: Jedes Wochenende wird es ein bestimmtes Musikthema geben, welches bespielt wird.

Dieses Wochenende steigt übrigens gleich die nächste Party zum Saisonbeginn in der Ybbser Fortgeh-Szene: Am Samstag, 9. September, heißt es ab 21 Uhr in der Disco Excalibur: „Wir geben Gas“.