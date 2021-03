Eine Mammutsitzung mit 20 Tagesordnungspunkten gab es für den Loosdorfer Gemeinderat nach dem Corona-Winter am vergangenen Freitag. Einem zukunftsträchtigen Mega-Projekt wurde im Rahmen der Gemeinderatssitzung der Weg geebnet: 2013 wurde das neue Agrar-Kompetenzzentrum in Roggendorf-Loosdorf eröffnet, seither stand das alte Lagerhaus in der Gemeinde leer. Bis jetzt – denn Matthias Kreutzer, Besitzer des Melker Fitnessstudios „Atvero“ will dem Gebäude gleich mit mehreren Funktionen neues Leben einhauchen.

In der ersten Phase sollen Teile des alten Lagerhauses in ein Fitnessstudio umfunktioniert werden, danach soll eine Gastro- und Eventlocation errichtet werden. In der dritten Phase sollen noch Wohnungen und Büros im Turm folgen.

Die Loosdorfer Mandatare beschlossen auch ein weiteres großes Projekt für die Marktgemeinde: Die Wasserversorgung in Neubach soll auf Vordermann gebracht werden und auch die Erneuerung der Kläranlage steht auf dem Programm. „Durch die gestiegene Einwohnerzahl ist sie bereits um 20 Prozent zu klein geworden. Das Projekt wurde so kalkuliert, dass keine Kostensteigerung durch den Neubau zu erwarten ist“, informiert SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku.