Zugesperrt! Schönbühel verliert seinen letzten Wirten

Zahlreiche Gerüchte rankten sich in den vergangenen Wochen um das Gasthaus Stumpfer mit dazugehörigem Campingplatz im Ortsteil Schönbühel. Gastronom Harald Stumpfer schloss vergangene Woche die Tore des seit knapp 100 Jahren im Familienbetrieb befindlichen Gasthauses samt Campingplatz. Seither munkelte man, das Grundstück sei bereits verkauft worden oder man habe eine Nachfolge gefunden. Stumpfer weist die Gerüchte allerdings ab: „Aktuell laufen die Gespräche mit potenziellen Käufern unseres Betriebes. Es ist noch nichts beschlossen“, betont er. „Wir haben jetzt einmal zugesperrt, um alles in Ruhe und mit Bedacht aushandeln zu können“, erklärt Stumpfer, dass man diese Angelegenheit nun in der Pension klären wolle.

Tourismus kurbelte die örtliche Wirtschaft an

Für die Politik in der Gemeinde ist der Verlust des mittlerweile letzten Wirten im Ortsteil groß. „Es ist schade, dass sich in der heutigen Zeit niemand für einen Gastrobetrieb finden lässt“, merkt Altbürgermeister Erich Ringseis (ÖVP) an – und spricht damit auch ein allgemeines Problem über die Gemeindegrenzen an. Der Camping-Tourismus habe sich schließlich auch positiv auf die örtliche Wirtschaft ausgewirkt. „Die Touristen besuchten auf Ausflügen oft andere Betriebe oder Bauernhöfe und kurbelten damit die Wirtschaft an“, sagt er. Laut Ringseis könne die Gemeindepolitik gegen das Aussterben der Wirte aktuell „nichts machen“: „Manche meinten, wir als Gemeinde sollten den Betrieb kaufen und bewirtschaften. Für das sind wir aber nicht zuständig.“

Wie es mit dem Gasthaus und dem Campingplatz weitergeht, soll in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden.

