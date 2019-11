Bei den bisherigen Gemeinderatswahlen lief es für die „Liste Kranzl und Unabhängige“ gut. Auf Anhieb schaffte sie 2010 den Einzug in den Gemeinderat mit vier Mandaten, 2015 legte sie um noch eines zu. Weiter wachsen soll die Liste auch bei der Gemeinderatswahl im Jänner – allerdings unter neuem Namen. Als „Bürgerliste Persenbeug-Gottsdorf“ gehen Obfrau Christa Kranzl und die Listen-Mitglieder ins Rennen.

„Einerseits, weil wir damit die Stimmen der Bürger auch mit dem Namen in den Fokus rücken wollen“, informiert Kranzl, „aber auch, um Parteizugehörigkeiten komplett auszuschließen.“ Kranzl war schließlich erst SP-Staatssekretärin, wurde dann aber aus der Partei ausgeschlossen, weil sie mit der „Liste Kranzl und Unabhängige“ kandidierte.

Bei der Generalversammlung wurden die Statuten und der Vereinsvorstand beschlossen. Die Kandidaten für die Gemeinderatswahl werden noch präsentiert.

Das erklärte Ziel der Bürgerliste: mehr Gehör für Bürgeranliegen und Transparenz. Das fängt für Kranzl etwa schon bei den Gemeinderatssitzungen an. „Wir wollen diese in Zukunft per Livestream übertragen. Viele würden die Beschlüsse gern verfolgen, aber die Protokolle werden viel später erst auf die Homepage gestellt.“