Nach massiven Verfehlungen und Problemen bei der Einhebung der Kanalgebühren zog der damalige SPÖ-Bürgermeister Manfred Mitmasser im vergangenen Jänner einen Schlussstrich und trat nach 16 Jahren an der Gemeindespitze zurück. Die Probleme waren aber schon vorher bekannt: Um Klarheit über die tatsächliche Höhe der Kanalgebühren-Nachforderungen und der derzeit offenen Gebühren zu haben, beauftragte die Gemeinde bereits im vergangenen Jahr den Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Melk.

Schadenshöhe unbekannt

Die Erhebungen sollten bis Ende März abgeschlossen sein, danach wollte die Gemeinde die genaue Schadenssumme und die weitere Vorgehensweise bekanntmachen. Noch gibt es allerdings noch immer keine genaue Schadenshöhe, die Bürgerliste Persenbeug-Gottsdorf spricht aber von zumindest 217.000 Euro Schaden. „Wir gehen aber von einer deutlich höheren Summe aus“, betont Listenobfrau Christa Kranzl. Eine Summe, die SPÖ-Bürgermeister Gerhard Leeb nicht bestätigen möchte: „Das sind nur Vermutungen, wir haben derzeit noch keine Info vom GVU.“

Streit um Beauftragung von Rechtsanwalt

Indes gibt es in der Gemeinde Streit um die Beauftragung von Rechtsanwalt Klaus Perl, der die Interessen der Gemeinde in der Kanal-Causa vertreten soll. Laut Bürgerliste hätte die Beauftragung nicht im Gemeindevorstand, sondern nur im Gemeinderat erfolgen dürfen. „Wir wollen, dass der Beschluss richtig ist, und haben daher einen Dringlichkeitsantrag gestellt. Die Beauftragung darf nur im Gemeinderat erfolgen“, betont Kranzl. Dem widerspricht allerdings die Abteilung Gemeinden des Landes NÖ. So kann der Gemeindevorstand die Beauftragung beschließen, sofern die Summe unter 100.000 Euro und 0,5 Prozent des Voranschlags ausmacht.

Bevor die Gemeinde weitere Schritte setzt, möchte Leeb erstmal auf das Ergebnis des GVU warten. Danach wird dieses dem Gemeinderat präsentiert: „Wir werden die Situation transparent darstellen und, falls Klagen anstehen werden, auch dies im Gemeinderat besprechen.“