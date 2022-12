Postpartner wird ins Rathaus übersiedelt

Der von der Gemeinde betriebene Postpartner wird künftig ins Rathaus übersiedeln. Dies ist möglich, da die in diesen Räumen eingemietete Volkshilfe in das Gesundheitszentrum am Rathausplatz übersiedelt. Im Moment befindet sich der Postpartner in einem von der Gemeinde angemieteten Lokal in der Hauptstraße in Persenbeug. Mit einer Unterbringung in den nun freien Räumen im Rathaus würden die Mietkosten für das derzeitige Objekt entfallen.

Im Vorfeld mussten die künftig genutzten Bereiche der Post präsentiert werden. Nach eingehender Prüfung wurden die Räumlichkeiten für gut befunden und von der Post genehmigt. SPÖ-Bürgermeister Gerhard Leeb zeigte sich erfreut: „Der Postpartner im Rathaus bringt durchaus Synergien, die genutzt werden können. Zudem sollten bei der angespannten Budgetsituation sämtliche Einsparungspotenziale bestens genützt werden.“ Der Ortschef ist überzeugt, dass auch viele kleinere Einsparungen letztlich eine stattliche Summe ergeben und so am Ende das Budget weiter entlastet werden kann.

