Die Rathaus-Sanierung ist eines der größten Projekte, die in der Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf in nächster Zeit anstehen. Und doch kommt nicht wirklich Schwung in die Sache.

Vor zwei Jahren gab die Gemeinde eine komplette Gebäudeaufnahme in Auftrag. Da das Rathaus ein historisches Bauwerk ist, steht es unter Denkmalschutz – daher ist eine genaue Aufzeichnung über jedes einzelne Bauteil notwendig. Das Ergebnis der Gebäudeaufnahme: ein 500-seitiger Bericht.

"Wir haben immer nachgefragt"

Und der verschwand laut Listen-Obfrau Christa Kranzl „wohl in der Lade des Bürgermeisters“: „Wir haben immer nachgefragt, ob es schon Ergebnisse der Aufnahme gibt. Das wurde bislang immer dezidiert verneint.“ Als sie selbst beim Bundesdenkmalamt nachhakte, soll sie von dem umfassenden Bericht erfahren haben.

Dass bei SP-Ortschef Manfred Mitmasser etwas „im stillen Kämmerlein verschwindet“, verneint dieser natürlich. „Da verwechselt Frau Kranzl etwas. Dieser Bericht ist nur die Grundlage für eine Detailplanung, um festzustellen, was gemacht werden kann“, argumentiert er, dass dieses Schreiben noch nicht aussagekräftig genug ist.

Darüber, welche Schritte die Gemeinde als nächstes setzen muss, sind sich Kranzl und Mitmasser jedenfalls einig: Die künftige Raumnutzung nach der Sanierung. Derzeit befinden sich etwa ein Friseursalon und ein Masseur neben dem Gemeindebetrieb im Gebäude. Der hintere, historische Teil wird derzeit nicht genutzt. Mitmasser denkt auch laut über einen Veranstaltungssaal nach. Fix ist aber noch nichts, wie der Bürgermeister im NÖN-Gespräch betont: „Das können wir erst diskutieren, sobald wir Informationen vom Denkmalschutz haben.“