Schlechte Nachrichten flatterten vergangene Woche den Sparkassen-Kunden ins Haus. Per Postwurf informierte die Bank über die anstehende Schließung der Filiale in Persenbeug-Gottsdorf. Es sei geplant, den Bankbetrieb sowie alle Mitarbeiter ins Beratungscenter nach Ybbs zu übersiedeln. Der Aufschrei ließ naturgemäß nicht lange auf sich warten – ein NÖN-Leser (Name der Redaktion bekannt) spricht von einem „Aushungern“ des südlichen Waldviertels: „Erst sperrt Ende Juli die Sparkassen-Filiale in Yspertal zu und jetzt soll auch noch Persenbeug folgen.“

Zwar gibt es in Persenbeug-Gottsdorf noch eine Raika-Filiale – die politischen Fraktionen der Gemeinde sind sich aber einig, für den Erhalt der Sparkasse zu kämpfen. „Die Bankfiliale ist eine ganz wichtige Infrastruktur für unseren Ort“, unterstreicht Christa Kranzl, Obfrau der „Bürgerliste Persenbeug-Gottsdorf“. Trotz Informationsschreibens zur Schließung der Bank gibt es noch eine Chance für die Filiale: eine Vereinbarung im Vertrag.

Sparkasse leitet Prüfungsverfahren ein

Laut Kranzl gab es 1991 eine Änderung des Vertrags, da bis dahin die Filialen Ybbs, Persenbeug und Blindenmarkt Gemeindesparkassen waren. „Seitdem sind diese in St. Pölten eingegliedert. Ich war damals dabei, es wurde uns die Standortgarantie für die Zukunft zugesagt.“

Am Freitag der Vorwoche legte die Gemeinde diese Vereinbarung dem Sparkassen-Vorstand vor. „Wir führen konstruktive Gespräche um die Aufrechterhaltung der Bankdienstleistung mit der Gemeinde. Wir wollen nach wie vor kompetenter Ansprechpartner in der Region bleiben“, betont Vorstandsvorsitzender Helge Haslinger.