Persenbeug-Gottsdorf Strategie bis 2024: Das plant die Loja

Lesezeit: 3 Min Otto Krausam

Nicht mehr benutzte Abbauflächen wurden von der Loja bereits renaturiert. Foto: Privat

D as Hartsteinwerk geht in Persenbeug-Gottsdorf in die Offensive, auch die umstrittene Seilbahn über die Donau war Thema.