Persenbeug: Künstlerkirtag im Ortskern

Vollbild

FB

Beatrix und Herta Brunner, Harald Mazanek, Christa Kranzl (Bürgerliste), Martin Pfeiffer sind gut gelaunt. Alois und Heidi Hackl mit Tochter Bernadette, Verena Baier, Martin Komar (v.l.) genießen einen schönen Nachmittag am Rathausplatz in Persenbeug. Der Bürgermeister von Neumarkt, Otto Jäger (links) zu Besuch am Künstlerkirtag. Jaidhauser Leo (mitte) und Heiligenbrunner Bernhard (rechts) mit ihren Naturprodukten. Ingrid Brunner vom Dorferneuerungsverein und Nationalratsabgeordneter Alois Schroll (SPÖ) bei einem Schwätzchen. Eveline und Martin Zeilinger aus Hofamt Priel warten gespannt auf die Modenschau. Eine lustige Damenrunde hofft auf den Hauptgewinn. Christa Schachenhofer, Helga Rausch und Theresia Mai. (v.l.) Damen der regionalen Wirtschaft vor der Modenschau. Regina Pfeiffer, Eva Obernberger, Helga Harlander, Dorferneuerungs- Gewerbe- und Tourismusvereinsobfrau Christa Kranzl, Emanuela Lindorfer, Grazia Capiaghi, Veronika Stefanovic (v.l.) Einmal im Jahr bieten Sandra Aigner, Stationsleiterin der Neuro C im LKH Melk (links) und Elke Sigl, pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte ihre selbst gemachten Produkte zum Kauf an.

1 /8