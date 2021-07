Verfehlungen bei der Einhebung der Kanalgebühren führten im Jänner zum Rücktritt des langjährigen Bürgermeister Manfred Mitmasser (SPÖ). Um den genauen Schaden zu eruieren, beauftragte Mitmassers Nachfolger Gerhard Leeb den Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Melk (GVU). Seither wird untersucht – aber auch ermittelt.

So nahm aufgrund der umfassenden NÖN-Berichterstattung zum Thema auch die Staatsanwaltschaft Untersuchungen auf. Der Vorwurf: Bestechlichkeit und persönliche Bereicherung. Listenobfrau Christa Kranzl wurde in der Causa, in der es nicht nur um die Kanalgebühren, sondern auch um die Ablöse im Café Mariandl geht, ebenso als Zeugin einvernommen.

Sie zeigte sich dabei überzeugt, dass sich Mitmasser nicht persönlich bereichert habe. Sie wolle ihn aber nicht aus der politischen Verantwortung nehmen und ging gegenüber der NÖN mehrmals von einem Schaden gegenüber der Höhe von zumindest 250.000 Euro aus. Eine Schätzung, die Nahe an der Realität liegen sollte.

Der NÖN liegen jetzt exklusiv die tatsächlichen Zahlen nach der Überprüfung des GVU vor. Insgesamt wurden 771 Objekte kontrolliert, zehn Liegenschaften sind derzeit noch offen. In 451 Objekten gab es Nacherhebungen mit Änderungen – sprich Veränderungen wurden vom Hausbesitzer im Zusammenhang mit den Wasser- und Kanalgebühren der Gemeinde nicht gemeldet.

Insgesamt geht es laut dem vorliegenden Ergebnis um eine Summe von rund 256.000 Euro. Verjährt, also länger als fünf Jahre zurückliegend, ist dabei eine Summe von mehr als 121.000 Euro – untergliedert in Kanalanschluss (36.591 Euro), Wasseranschluss (1.219 Euro) sowie Kanalbenützungsgebühr (83.328 Euro). Noch einzubringen sind von den Hausbesitzern, da die Forderungen weniger als fünf Jahre zurückliegen, eine Summe von insgesamt rund 135.000 Euro.

Bürgermeister Leeb zeigt sich gegenüber der NÖN erleichtert, dass nun alle Untersuchungen abgeschlossen seien. „Ich bin froh, dass einerseits alles auf dem Tisch liegt und auch, dass mit der Übertragung der Einhebung von Abgaben durch den Verband eine professionelle und unabhängige Form der Vorschreibung gefunden wurde.“

Betreffend der weiteren Vorgehensweise im Zusammenhang mit den verjährten und damit uneinbringlichen 121.000 Euro will Leeb die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abwarten. Danach soll der Gemeinderat über die rechtlichen Schritte, die aus dem Prüfbericht und dem Ergebnis der Staatsanwaltschaft abzuleiten sind, entscheiden.

Wie die Thematik in der vergangenen Gemeinderatssitzung debattiert wurde, und was die Oppositionsparteien zu den Zahlen sagen, lesen Sie in der nächsten Melker NÖN oder im E-Paper.