Eines der größten Anliegen der Persenbeuger: die Hundekot-Problematik. Bei der SPÖ-Umfrage zeigte sich deutlich, dass dieses Thema einen Nerv trifft. SP-Bürgermeister Manfred Mitmasser kennt das Problem selbst nur zu gut: „Ich muss direkt bei meiner Gartenmauer zu Hause genau aufpassen, wo ich hinsteige, weil alles voll mit Hundekot ist.“

Im Zuge der Umfrage kam auch der deutliche Wunsch nach einer plastikfreien Gemeinde auf. Eine Bewohnerin stieß mit ihrem Vorschlag auf gespaltene Meinungen: „Wie wäre es, wenn die Plastik-Hundesackerln gegen biologisch abbaubare Alternativen ersetzt werden würden?“

"Da helfen auch die Sackerl-Spender nichts"

Kein schlechter Vorschlag – das findet zumindest der Ortschef. Doch er sieht die Problematik nicht nur in den Plastiktüten, sondern vor allem darin, dass die Sackerln erst gar nicht verwendet werden.

„Eine besonders stark betroffene Gegend ist der Treppelweg“, erklärt eine Bürgerin, die selbst Hundebesitzerin ist. Dort gäbe es keine einzige Mülltonne entlang des Weges. „Da helfen auch die Sackerl-Spender nichts, wenn man den Kot dann ewig mit sich rumtragen muss“, erläutert sie und vertritt damit die Meinung von vielen Hundebesitzern.

Mitmasser kannte die Thematik mit den fehlenden Mülltonen bis dato so nicht. „Daran können wir definitiv etwas ändern“, lässt er wissen. Er habe bereits einige Dinge in die Wege leiten können – welche genau, verrät er in wenigen Wochen.