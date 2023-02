SPÖ NÖ stellt Weichen für die Zukunft

Am Dienstagabend kommt der SPÖ-Landesparteivorstand zusammen, um über das neu zusammengestellte Team des designierten SPÖ-Landesparteichefs Sven Hergovich abzustimmen. Bereits vor der offiziellen Bekanntgabe sickerten einige Details durch.

Künftig soll die SPÖ wieder zwei Landesgeschäftsführer haben. Dem Vernehmen nach soll es sich dabei um den ehemaligen Journalisten Wolfgang Zwander, er arbeitete unter anderem bei der Wiener Wochenzeitung Falter und als Pressesprecher von Nationalratspräsidentin Doris Bures, sowie den EU-Abgeordneten Günther Sidl aus Petzenkirchen (Bezirk Melk) handeln.

Im Fall der Fälle würde Sidl auch EU-Abgeordneter bleiben. Sidl selbst will sich in der Debatte nicht vor dem Landesparteivorstand zu Wort melden. "Mir geht es um die Wertschätzung der Funktionäre im Vorstand, die die Personalentscheidungen gemeinsam beschließen. Ich will diesen auch nicht vorgreifen", erklärt Sidl. Ulrike Königsberger-Ludwig wird Landesrätin bleiben. Die bisherige Bundesrätin Eva Prischl aus St. Pölten wird dritte Landtagspräsidentin werden.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.