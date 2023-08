Jahrelanger Stadtrat Salzer geht in Gemeinde-Ruhestand

Fast drei Jahrzehnte prägte Adolf Salzer die Gemeindepolitik der Stadtgemeinde Melk. Erstmals bei der Gemeinderatswahl 1995 in den Gemeinderat gewählt, wurde der ehemalige Betriebsrat im Landesklinikum Melk im Jahr 2010 unter Bürgermeister Thomas Widrich zum Stadtrat gewählt.

Im Frühjahr des vergangenen Jahres trat Salzer dann den Gang in die zweite Reihe an und übergab seinen Stadtratsposten an Sandra Hörmann, er blieb aber Gemeinderat. In seine Zeit als Stadtrat fiel etwa die Errichtung des Jugendzentrums, die Einführung einer Kleinkindergruppe im Kindergarten II aber auch die Gruppenerweiterung im Kindergarten III.

Knapp ein Jahr später legt er jetzt auch das Gemeinderatsmandat nieder und übergibt dieses in die Hände der Kollaprielerin Edith Wieder. „Es waren schöne Jahre, aber ich habe jetzt ein Alter erreicht, wo ich glaube, dass ich für die Gemeinschaft genug geleistet habe“, schmunzelt Salzer. Im Rückblick spricht er von einer spannenden Zeit im Melker Gemeinderat. Ein Projekt, welches besonders Nerven gekostet hat, gab es dabei nicht. „Projekte kosten immer Nerven“, sagt der nunmehrige Ex-Gemeinderat mit einem Augenzwinkern. „Immer schön gewesen, mitarbeiten zu dürfen“Angesprochen auf die Schwierigkeiten, Nachwuchs für die Gemeindepolitik zu finden, betont Salzer, dass es innerhalb der ÖVP aktuell genügend junge Leute gäbe. Er wirbt aber für die Gemeindepolitik: „Die Gemeindearbeit ist interessant und ich habe es immer sehr schön gefunden, mitarbeiten zu dürfen. Immer nur zu sagen, dass etwas nicht passt, ist zu wenig, man muss sich selbst engagieren.“

Die „endgültige Pension“ will Salzer vor allem in seinem Zuhause, mit Freunden und bei Urlauben genießen. „Die Gemeindepolitik war nicht schlimm, aber du warst immer verpflichtet da zu sein. Jetzt bin ich ohne Verpflichtungen und gehe auf die Veranstaltungen und Termine, die mich freuen“, betont Salzer.