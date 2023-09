Neuer Bezirksgeschäftsführer für Melker Volkspartei

13.000 Mitglieder hat die ÖVP im Bezirk Melk, darunter hunderte Gemeinderäte und 34 Bürgermeister. Diese müssen sich ab November auf einen neuen Bezirksgeschäftsführer einstellen. Nach mehr als zehn Jahren in der Bezirksgeschäftsstelle wird die seit 2021 im Amt tätige Bezirksgeschäftsführerin Denise Gotsmy das Haus am Avaweg verlassen. Die Leibnerin übernimmt ab November die Abteilung Organisation im Haus 2.1 in der Landespartei. „Es war eine lehrreiche und schöne Zeit. Es ist immer schön gewesen, wie man in den Gemeinden aufgenommen wurde“, meint Gotsmy.

Ihr Nachfolger wird der 40-jährige Marbacher Philipp Rath, der in seiner Heimatgemeinde im Gemeinderat sitzt und zuletzt im Innenministerium tätig war: „Meine Heimatregion liegt mir sehr am Herzen. Es wird viel Arbeit auf uns zukommen. Ich sehe mein Team und mich als Servicestelle.“