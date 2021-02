Großeinsatz am Donnerstagvormittag. Zwei Wohnhausbrände wurden bei der Bezirksalarmzentrale (BAZ) Melk praktisch zeitgleich gemeldet - einer in der Manker Straße in St. Leonhard, einer in der Manker Straße in Diesendorf, Gemeindegebiet von St. Leonhard. Dementsprechend viele Feuerwehren wurden für die beiden Brände alarmiert: die Feuerwehren Diesendorf, Brunnwiesen, Ruprechtshofen, St. Leonhard, Oberndorf, Hub-Lehen, Mannersdorf und Pöchlarn.

Schließlich stellte sich heraus, dass es sich nur um einen Brand handelte - jenen in Diesendorf. "Am Anfang gab es etwas Verwirrung und es sind natürlich mehr Feuerwehren alarmiert worden. In der Bezirksalarmzentrale hat man aber richtig reagiert - es wurden ja zwei Brände an zwei verschiedenen Adressen gemeldet", erklärt der Manker Abschnittsfeuerwehrkommandant Manfred Babinger, der mit der Feuerwehr Brunnwiesen im Einsatz war. "Lieber einmal zu viel alarmiert als einmal zu wenig."

Dennoch hatten fünf Wehren bei der Brandbekämpfung alle Hände voll zu tun: die Feuerwehren Diesendorf, Brunnwiesen, Ruprechtshofen, Oberndorf und Hub-Lehen. Im brennenden Gebäude befand sich eine Person. "Die Person wurde gerettet und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht", berichtet Babinger. Nach dem Löschangriff konnte nach insgesamt rund einer Stunde "Brand aus" gegeben werden, danach wurde das Objekt noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Rauch und Dampf wurden mit einem Druckbelüfter aus dem Haus geblasen.