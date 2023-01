Vermisste Frau aus Blindenmarkt ist im Ötztal aufgetaucht

Werbung

Suchtrupps, Drohnen und auch Spezialsuchhunde kamen am vergangenen Freitag zum Einsatz: Eine 73-Jährige aus Blindenmarkt war verschwunden. Um 9 Uhr vormittags wurde sie noch im Ort gesehen, danach fehlte jede Spur von ihr. Wie die Blindenmarkter Feuerwehr gegenüber der NÖN berichtete, waren 75 Personen aus sechs Feuerwehren auf der Suche nach der abgängigen Frau. Die Einsatzkräfte durchkämmten die umliegende Region, allerdings ohne Erfolg. Wie sich herausstellte, befand sie sich auch nicht mehr in ihrer Heimatgemeinde, sogar nicht einmal in Niederösterreich: Wie Bezirkspolizeikommandant Thomas Heinreichsberger auf Anfrage mitteilt, wurde die 73-Jährige wohlauf im Ötztal in Tirol aufgefunden. Die Polizei habe einen Bezugspunkt feststellen und sie lokalisieren können.

