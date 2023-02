„Altes Presshaus“: Finale bei der Versteigerung

Ende vorigen Jahres schlitterte das beliebte Gasthaus „Altes Presshaus“ in den Konkurs. Nach anfänglichen Beteuerungen des Inhabers Herbert Mayerhofer, dass eine endgültige Schließung nicht zur Debatte stehe und ein Ausgleich angestrebt werde, folgte Anfang Dezember der Konkursantrag – die NÖN berichtete.

Das in vierter Generation geführte Traditionsgasthaus wird nun versteigert. Masseverwalter Rudolf Nokaj zum Ablauf: „Es wurde ein Schätzgutachten in Auftrag gegeben. Auf dieser Grundlage können Angebote abgegeben werden. Den Zuschlag erhält der Höchstbieter“, erklärt der Rechtsanwalt. Verkauft wird sowohl die Liegenschaft selbst als auch das gesamte Inventar in Bausch und Bogen. Ein Schnäppchen kann man sich jedoch nicht erwarten – das Schätzgutachten beläuft sich auf einen sehr hohen, sechsstelligen Betrag. Gerüchte über diverse Kaufinteressenten, auch aus Petzenkirchen, machen dennoch bereits seit geraumer Zeit die Runde.

Eine Entscheidung, wer letztendlich das „Alte Presshaus“ wiederbeleben wird, fällt nach Angabe des Masseverwalters, in den nächsten Tagen. „Die Kaufabwicklung selbst wird aber einige Zeit in Anspruch nehmen“, berichtet Nokaj. Bis zu einer Wiedereröffnung dürfte also noch einige Zeit vergehen.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.