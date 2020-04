So oft wie während der Coronakrise hat man Günther Sidl wohl schon lange nicht in seiner Heimatgemeinde Petzenkirchen angetroffen. Und dass, obwohl das Arbeitspensum des EU-Abgeordneten (SPÖ) nicht sonderlich abgeflacht ist. Vor Corona kam Sidl nach Brüssel – jetzt kommt Brüssel eben zu Sidl. „Ich lebe quasi von einer Videokonferenz zur nächsten“, schmunzelt der SP-Bezirksvorsitzende aus dem Homeoffice.

Zwischen den Schreibtisch-Sessions nutzt er die neu gewonnene Freizeit für Dinge, die zuvor meist zu kurz kamen. Zuletzt machte er sich an den Frühjahrsputz: „Vom Kleiderschrank bis hin zu jedem Kastl wurde alles entrümpelt. Das hat gut getan.“ In seinem frisch geputzten Haus legt Sidl jetzt aber auch gern ab und an die Füße hoch.

„Ich lese viel und telefoniere lange mit alten Freunden“, erzählt er im NÖN-Gespräch. Bei dem schönen Wetter verschlägt es ihn auch nach Krummnußbaum: „Ich war heuer schon öfter fischen als die letzten zwei Jahre zusammen.“