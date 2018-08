NÖN-Mitarbeiter Alfred Luger traf Anton Haubenberger anlässlich seines 80. Geburtstages zum persönlichen Gespräch. Der Unternehmensgründer sprach in seinem Zuhause in Nabegg, in der Gemeinde Neustadtl, über die Gründung seines Unternehmens, seine Hobbies und Leidenschaften und was er sich zu seinem 80. Geburtstag noch wünscht.

NÖN: Wir sitzen hier gemütlich am Teich vor Ihrem fertig renovierten Bauernhaus. Was hat Sie nach Nabegg in die Gemeinde Neustadtl verschlagen?

Anton Haubenberger: Als Bäcker habe ich immer mit dem Lärm zu kämpfen gehabt. Du arbeitest in der Nacht und schläfst am Tag. Mit der Sehnsucht nach Ruhe – vor allem am Tag – habe ich mich auf die Suche begeben. Wir haben eine Landwirtschaft gehabt und so schlummert immer noch ein Bauer in mir. Jahrelang habe ich hier Schafe gehalten und vermarktet.

Was war Ihr erstes Fahrzeug und können Sie sich noch daran erinnern?

Haubenberger: Den Führerschein habe ich mit 16 mit einem 15er Steyr Traktor gemacht. Mein erstes Fahrzeug war also ein Traktor, mit dem ich dann auch in das „Gai“ nach Wohlfahrtsbrunn und Landfriedstetten gefahren bin, um Brot, Wurst und Semmeln zu verkaufen. Das erste Auto war dann ein alter Mercedes – abgeschnitten mit Ladeplateau für Transporte.

Sie haben eine bekannte Leidenschaft für die Musik – woher kommt diese?

Haubenberger: Mein Vater war Kapellmeister und hat vielen Menschen das Musizieren beigebracht. Begonnen habe ich selbst als Schlagzeuger in einem Jugendorchester im alten Turnsaal in Wieselburg. Nach der Schule habe ich dann Klavierunterricht bekommen. Ich war eher ein Naturtalent mit gutem Gehör, die Notenkenntnisse sind erst später dazugekommen. Bei der Marktmusikkapelle Petzenkirchen-Bergland war ich lange Mitglied und nun Ehrenpräsident. Mit den Oldies spiele ich auch noch gerne mit.

Gibt es sonst noch Hobbies außer die Musik?

Haubenberger: Nein, eigentlich nur Landwirtschaft und Musik. Derzeit sitze ich viel vor dem Computer und schreibe Noten.

Wie gehen Sie mit Stress um?

Haubenberger: Wir haben das Wort Stress früher nicht gekannt. Wir haben einfach unsere Arbeit gemacht. Wenn wir fertig waren, haben wir uns gefreut, zusammengesetzt und ein Glaserl Most getrunken. Wir haben trotzdem noch Zeit gefunden für Fußball und Musik. Burnout ist eine neue Zeiterscheinung.

Welches ist Ihr persönliches Lieblingsprodukt bei Haubi’s?

Haubenberger: Das Petzenkirchner Bauernbrot nach wie vor.

Was bedeutet Genuss für Sie?

Haubenberger: Das Leben ist Genuss. Wer das nicht versteht, wird krank. Ich selbst fühle mich „pumperlg’sund“ – bis auf die Kniegelenke, die mir immer wieder Probleme machen.

Was geben Sie als Unternehmer jungen Menschen mit auf den Weg?

Haubenberger: Ich habe im Leben genug Fehler gemacht. Wichtig ist, dass man aus seinen Fehlern lernt. Es sind eigentlich keine Fehler, sondern Erfahrungen und somit sollte man das positiv bewerten. Du musst nur den Fehler als solchen erkennen und ihn dir eingestehen.

Haben Sie persönliche Wünsche zu ihrem 80. Geburtstag?

Haubenberger: Ich wünsche mir Gesundheit. Die Bescheidenheit ist mir geblieben und ich habe alles, was ich in meinem Alter brauche.